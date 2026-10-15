台韓之後輪到日本！川普宣布210億美元半導體投資 點名日本出錢

美國總統川普14日在真實社群發文宣布，美國再迎來一筆210億美元巨額投資，日本將依他的指示提供資金。

川普表示，格羅方德（GlobalFoundries）與商務部長盧特尼克領導的商務部宣布一項210億美元投資，將在紐約州馬爾他（Malta）興建2座大型半導體製造設施，預計創造2萬7000個高薪建築業及供應鏈工作機會，以及超過1000個高技術製造業工作機會。

川普寫道：「在我的指示下，日本將為這筆210億美元的投資提供資金」，並強調這是他達成歷史性貿易協議的成果。他表示，美國「正將日本、南韓和台灣的投資承諾轉化為大型建設計畫。這些協議將為美國帶來重大變革，影響未來世代，意味著更多半導體、更多電力、更高的能源安全，以及更多美國工作機會」。

川普以先前在英特爾（Intel）取得的「巨大勝利」為例，宣稱他的政府所領導的商務部，是有史以來第一個為美國賺錢的商務部。他並宣布與格羅方德達成另一項協議，美國納稅人將取得該公司股份，商務部將投資9億5500萬美元於矽光子（Silicon Photonics）、矽鍺（Silicon Germanium）及先進封裝（Advanced Packaging），使對格羅方德的總投資額達到16億3000萬美元。

川普表示，美國政府持有的股權價值已超過20億美元，他的政府也是有史以來第一個將補助金轉化為美國收益的政府。他最後宣稱：「你們偉大的商人總統，正在經營世界上最偉大的經濟體，這對美國而言是一次全方位的巨大勝利！」

韓聯社報導，川普先前發文重申南韓已決定向阿拉斯加LNG計畫投資500億美元，台灣則承諾採購價值700億至800億美元的阿拉斯加液化天然氣，相當於未來20年這條管線產能的30%，接著日本也被點名投資。距離美國期中選舉只剩20天，川普特別主打台日韓，強力宣揚他的經貿政績。