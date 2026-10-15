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日本儲能市場設資安門檻…陸廠認證卡關 日媒說長庚、台塑和韓廠搶商機

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
長庚國際能源生產的儲能系統。長庚國際能源/提供
長庚國際能源生產的儲能系統。長庚國際能源/提供

日本加強電網設備資安要求，大陸主要儲能供應商尚未取得認證，為台韓業者打開商機。日經亞洲報導，長庚國際能源、台塑集團及三星SDI正擴產、搶進日本市場，爭取降低對大陸設備依賴的客戶。

日本政府明年4月起，將要求連接電網、具通訊功能的設備取得JC-STAR資安認證，包括電池控制設備及電力調節器。華為、陽光電源及比亞迪目前未列入認證名單，但電池芯等無通訊功能的零組件不受限制。

長庚國際能源8月取得JC-STAR Level 1資安標章，並與日本電池經銷商湯淺機電（Yuasa M&B）合作。日本首座採用該公司產品的儲能設施，預定年底前啟用，台灣產能則計劃2028年前增至3GWh。

長庚國際能源由台塑、南亞、台塑石化、台化及台塑生醫共同出資成立。台塑集團也申請認證，預期年底前獲准，計劃到2029年在日本的儲能電池年銷售量達3GWh，台灣產能增至10GWh。

三星SDI去年已取得認證，計劃2030年在日本銷售2GWh，為今年預估量的十倍。主管說，電池售價比大陸產品高兩至三成，但比日本產品低兩至三成，加上資安認證，有助爭取轉換供應商的客戶。

不過，大陸業者正研議改由日本公司供應通訊設備，以符合要求，競爭未必就此消失。

長庚 日媒 資安

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