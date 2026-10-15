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美國人「最愛水果」陷生存難題！成本大漲、售價卻漲不動 業者苦撐

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗戰事推高香蕉生產與運輸成本，但美國超市長期以低價吸客，讓業者難以轉嫁成本，獲利空間受到擠壓。示意圖。路透
伊朗戰事推高香蕉生產與運輸成本，但美國超市長期以低價吸客，讓業者難以轉嫁成本，獲利空間受到擠壓。示意圖。路透

伊朗戰爭推高油價與肥料成本，也讓美國自熱帶地區運來的最受歡迎水果——香蕉——面臨危機。香蕉業者原本獲利就非常微薄，如今運輸和生產成本大漲，售價卻調不上去，還得應付病害、氣候變遷__。

紐約時報報導，美國人平均每人一年吃約80根香蕉，超市長期靠低價香蕉吸引顧客上門。過去十年，美國香蕉價格幾乎沒變過，8月時平均每磅65美分，扣除通膨，價格比40年前低約一半。

香蕉便宜，背後卻是一套精密的運輸工程。因其嬌弱易碰傷，必須從熱帶產地一路冷藏運送，再控制溫度、注入乙烯催熟，才能以漂亮的黃色出現在貨架上，也因此更容易受到能源漲價衝擊。

以Del Monte為例，瓜地馬拉農場的香蕉裝箱後，先由冷藏卡車運逾250英里到港口，再裝船送至美國。該公司每周在紐澤西州卸下多達30萬箱香蕉，配送至各地零售商或催熟設施。

這套流程高度依賴能源。但伊朗戰事爆發七個月來，美國柴油價格上漲約70%，一度超過每加侖6美元，船用燃油與中南美洲農場用來驅動灌溉設備的燃料也變貴。香蕉園使用的肥料許多是以來自中東的天然氣製成，價格同步攀升；運輸成本變貴，也連帶推高紙箱、塑膠包材與病蟲害防治藥劑的成本。

Del Monte北美資深副總裁Danny Dumas表示，所有東西都變貴了，這已是一場危機。該公司第2季香蕉業務的利潤率僅2.3%。

業者擔心，農民為省錢減少施肥、用藥，將導致減產。部分中美洲農民已改種鳳梨。美國市場主要食用華蕉（Cavendish），這種香蕉正面臨巴拿馬病新菌株威脅。該真菌能在土壤中存活數十年，可能讓受感染的農場永久無法再種香蕉。

然而，幾家大公司競爭銷售大同小異的產品，加上長約鎖定價格，生產者的議價能力極其有限。Fyffes北美區執行長Juan Alarcon甚至自嘲：「我以前總說，我們是非營利企業。」

水果 售價 美國

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