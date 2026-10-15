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晶片股又遭血洗！韓股暴跌6%日經225狂瀉2,300點 費半6天蒸發1.6兆美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
韓股又暴跌超過6%。圖為南韓Hana銀行外匯交易室資料照片。法新社
韓股又暴跌超過6%。圖為南韓Hana銀行外匯交易室資料照片。法新社

全球半導體股與科技股今（15日）持續重挫，亞洲晶片股跟隨美國同業走跌，韓股開盤後重挫超過6%，一度觸發程式化交易暫停機制，日股也大跌超過3%。市場憂心聯準會（Fed）可能升息，以及AI產業面臨融資困難。

南韓Kospi指數（KOSPI）盤中一度重挫6.5%，報5,615.72點，跌至7月以來最低。晶片股跌勢持續，記憶體大廠三星電子、SK海力士股價均暴跌至少7%。

彭博報導，在南韓股市指數期貨下跌5%後，就觸發了保護機制，短暫暫停Kospi程式化交易。

日股日經225指數重挫超過2,300點，跌幅逾3%。半導體設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）與Screen Holdings股價分別下跌5%、6%，載板大廠Ibiden重挫11%，鎧俠（Kioxia）也大跌10%。

費半指數市值六天蒸發1.6兆美元

備受市場關注的美國費城半導體指數周三重挫4.3%，已連續六個交易日下跌，累計挫跌12%，為2025年5月以來最長連跌紀錄，累計蒸發1.6兆美元市值。隨著市場對利率走高、科技股估值過高，以及建置AI基礎設施所需的龐大成本愈來愈擔憂，投資人信心持續受到打擊。

過去六個交易日以來，超過一半的費半指數成分股至少下跌10%。安謀（Arm）重挫21%，應用材料下跌16%，英特爾下跌13%。格芯（GlobalFoundries ，格羅方德半導體）是唯一上漲的成分股，表現跑贏同類股。

三星與荷蘭艾司摩爾（ASML）公布的強勁財報，也未能安撫投資人情緒。

兩大利空：美國通膨＋AI泡沫疑慮

周三公布的數據顯示，美國9月消費者物價指數（CPI）漲幅創五個月來最快，進一步推升市場對聯準會將採取更積極緊縮措施的預期。

此外，AI投資交易的風險疑慮也持續升高。AI雲端運算公司CoreWeave股價暴跌，該公司債券價格則跌至通常代表企業陷入財務困境的水準，再度引發投資人質疑大規模投入AI基礎設施的支出模式是否能夠持續。

瑞銀首席投資辦公室的Ulrike Hoffmann-Burchardi在周三的報告中寫道：「近幾日全球晶片股的壓力進一步加劇。雖然AI領域競爭加劇、融資需求上升且利率走高可能不時加大市場波動，但我們認為，最近這波下跌更多是市場重新調整預期，而不是AI投資邏輯出現根本性轉變。」

過去一周，以半導體股票為主導的全球AI題材交易遭到拋售。博通執行長陳福陽本周稍早的談話又為市場增添壓力，他把一些追逐AI熱潮的投資者比作「賭徒」，並警告AI產業可能面臨融資瓶頸。

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