聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果收盤市值首度突破5兆美元 直追輝達的霸主地位
蘋果公司周三（14日）收盤市值首度突破5兆美元，反映市場對蘋果新一代產品陣容的樂觀預期，尤其以折疊手機 iPhone Duo最受矚目。
股價上漲0.5%，收在每股342.96美元，市值因此達到5.01兆美元，在全球企業市值排行榜中位居第二，僅次於輝達（NVIDIA）目前的5.33兆美元。
輝達、蘋果是「唯二」進入5兆美元市值俱樂部的企業。目前市值「三哥」是Google木公司Alphabet，為4.23兆美元。
這也是蘋果市值首度在收盤時站上5兆美元門檻，先前在7月盤中曾突破這一關卡，但隨後回落，如今股價較8月低點已上漲逾13%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。