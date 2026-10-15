蘋果收盤市值首度突破5兆美元 直追輝達的霸主地位

蘋果公司周三（14日）收盤市值首度突破5兆美元，反映市場對蘋果新一代產品陣容的樂觀預期，尤其以折疊手機 iPhone Duo最受矚目。

股價上漲0.5%，收在每股342.96美元，市值因此達到5.01兆美元，在全球企業市值排行榜中位居第二，僅次於輝達（NVIDIA）目前的5.33兆美元。

輝達、蘋果是「唯二」進入5兆美元市值俱樂部的企業。目前市值「三哥」是Google木公司Alphabet，為4.23兆美元。

這也是蘋果市值首度在收盤時站上5兆美元門檻，先前在7月盤中曾突破這一關卡，但隨後回落，如今股價較8月低點已上漲逾13%。