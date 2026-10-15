「無限資金」夢撞上舉債現實 CoreWeave股債雙殺 股價崩跌15.5%

設法取得投資等級信用評等，就能獲得「無限」資金。對幾乎任何企業而言，這都是大膽的說法。

偏偏說這話的是CoreWeave共同創辦人。這家AI雲端運算業者的既有債券已顯露財務困境，至少一位分析師甚至談到股價可能歸零，更使市場陷入混亂。

CoreWeave股價周三收盤崩跌15.5%，創2月以來最大跌幅。投資人四個月前以面額買進、2032年到期的債券，如今每一美元面額的交易價格不到78美分。債券價格急跌，連馬斯克都在社群平台驚呼「糟糕」。信用違約交換（CDS）價格則反映，市場估計CoreWeave未來五年違約的機率超過50%。

市場對AI融資的疑慮已醞釀數月。CoreWeave是較早投入這事業的業者，又高度仰賴高收益債券市場籌資擴建，因此格外受到關注。疑慮也擴散至與CoreWeave相關的資料中心債券。彭博彙整資料顯示，至少七檔這類債券本周下跌。

CoreWeave共同創辦人麥克比（Brannin McBee）接受金融時報訪問時說，他們希望持續為晶片擔保債務取得投資等級評等，最終讓公司本身也取得這項評等。CoreWeave今年3月首度為這類債務取得投資等級評等。麥克比說，取得投資等級評等，就能向全球保險業募集龐大資金。

但D.A. Davidson分析師路里亞（Gil Luria）認為，這個投資等級的夢想正遭遇現實考驗。他先前曾將CoreWeave稱為AI產業的「次級貸款」。該公司債券殖利率如今達15%，這種水準在新債發行市場幾乎聞所未聞。

路里亞周三接受彭博電視訪問時說：「他們連以9%的利率都借不到了，這是非常令人擔憂的事。」他說：「如果CoreWeave以9%的利率借款，卻最多只能取得5%的報酬，無論規模擴大多少，都在不斷損害價值。」「對完全靠籌資支應投資的新興雲端業者而言，尤其如此。我們愈依賴槓桿興建資料中心，帶進整個體系的風險就愈高。」

彭博取得的內部電子郵件顯示，CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）告訴員工，公司財務狀況足以支應債務，而且綽綽有餘。

英崔特在信中說：「打造新型態科技公司的過程中，難免有些時候市場會誤解，並作出不理性的反應。」「我們對商業模式、客戶、卓越的執行能力，以及所建立的財務體系始終嚴守紀律，都有信心。」

CoreWeave發言人證實這封信的內容。該公司另發布聲明說，已簽約的待履行訂單足以支應有擔保債務及母公司層級的無擔保債務，不必仰賴客戶續約，也不必將作為擔保的資產重新出租。

AI需求的風向球

CoreWeave是所謂新興雲端業者中規模最大的上市公司。公司的成長成為觀察AI需求的指標，也反映市場對需求放緩的疑慮。

CoreWeave從未隱瞞爭取更高信用評等的目標。該公司上月發布聲明，表示希望逐步將整體企業信用提升至投資等級。

但債券近月來走弱，本周AI晶片、設備及雲端服務股劇烈震盪，債價又進一步下跌。

路里亞認為，CoreWeave債券價格大幅調整，顯示市場開始區分高度舉債的企業，以及具備較持久成長條件的業者。

這種情況在CoreWeave今年7月籌資時就已初見端倪。該公司最終承作槓桿貸款的利率高於原定水準。彭博估算，每年利息支出因此增加約3,000萬美元。

路里亞說：「泡沫沒有以最快速度膨脹，是因為資本市場會約束它，我們不會繼續以這些利率放款。」「可用於興建資料中心的風險資金有限，希望這能讓成長維持在可持續至2030年的速度。」

儘管債券已跌至顯示財務困境的水準，CoreWeave股價仍較去年3月首次公開發行股票時上漲逾60%。目前市值約365億美元，與Kroger 、百勝餐飲集團（Yum! Brands）及M&T Bank相當。