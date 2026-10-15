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Anthropic單季營收衝168億美元 季增近50% 可能趕在感恩節前掛牌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
可能趕在感恩節前上市的Anthropic公布，第3季營收達168億美元，連續第二季在調整後基礎上獲利。美聯社
可能趕在感恩節前上市的Anthropic公布，第3季營收達168億美元，連續第二季在調整後基礎上獲利。美聯社

人工智慧（AI）新創企業Anthropic第3季營收高達168億美元（台幣約5,406億元），較上季增加接近50%，並連續第二季在調整後基礎上實現獲利。這家Claude開發商正爭取投資人支持，有可能在感恩節前掛牌，部分投資人認為合理估值可達1.8兆至2兆美元。

Anthropic周三在舊金山總部舉行投資人說明會。知情人士透露，第3季營收由第2季的115億美元成長46%至168億美元。這個增速已較年初時放緩，第2季營收曾較首季的大約48億美元增加逾一倍。

獲利與現金流也成為這次說明會的焦點。根據彭博資訊，Anthropic第3季調整後毛利率為85%，調整後營業利益率超過11%，自由現金流已轉正。金融時報指出，Anthropic上季每投入1美元運算成本，可帶來1.7美元營收。

不過，Anthropic去年仍大幅虧損。該公司2025年的營收約46億美元，淨損近420億美元，約為前一年83億美元的五倍，同年營業虧損則逾80億美元。

上市時程方面，Anthropic傳出最快可能於11月9日當周正式展開IPO推介，有望趕在感恩節前開始交易，預計最遲今年底上市。相關討論仍在進行，也可能有所調整。該公司預期募資規模可追平或超越SpaceX的IPO。

亮眼財報能否支撐上市估值，仍取決於投資人如何評估競爭與AI安全風險。近期發生多起AI代理駭攻事件與其他失控行為，加上外界對AI技術風險的警告不斷升高，讓投資人難以替Anthropic定價。

金融時報指出，Anthropic上月向少數投資人傳閱的初版上市申請文件中，用近三分之一的篇幅說明風險，包括AI模型可能出現難以預測及惡意行為，並警告其技術可能威脅人類存續。

此外，Anthropic也面臨OpenAI、Meta等對手的競爭壓力。Meta宣稱，新模型Muse Wonder在程式設計、金融及法律問題上的能力，已可媲美ChatGPT與Claude。

於此同時，利率攀升與總體經濟環境轉趨嚴峻，也可能牽動Anthropic未來十年投入逾5,000億美元建設基礎設施及購買運算資源的計畫。美國晶片股周三大跌，市場擔憂通膨升溫，以及支撐AI熱潮的借貸規模膨脹。

感恩節 Anthropic 營收

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