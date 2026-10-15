聽新聞
0:00 / 0:00
成長破13倍！前執行長庫克掌舵15年 蘋果市值登5兆美元俱樂部
在那斯達克上市的蘋果公司（Apple Inc.）今天股價收盤上漲0.50%，正式成為輝達之後，全球第2家市值突破5兆美元的企業。過去幾個月，蘋果身價曾多次在盤中突破5兆美元，今天終於正式在收盤登頂。
蘋果9月公布新款iPhone 18並調漲價格，市場仍然信任成本提高後蘋果的獲利實力，14日交易股價收在342.96美元，上漲0.50%，盤後市值首度突破5兆美元，道瓊市場資料顯示蘋果收盤時達5.005兆美元，成為輝達（Nvidia）之後，全球第2家身價5兆美元的企業。
在過去幾個月交易期間，蘋果股價於盤中曾數度上漲，公司市值突破5兆美元關卡，但收盤未能延續漲勢。
蘋果前執行長庫克（Tim Cook）2011年8月接任時，公司市值約為3500億美元，在任15年間，控制成本及大幅提升iPhone和相關產品銷售量，蘋果市值至今成長超過13倍，逼近5兆美元，期間持股者獲利超過20倍。
蘋果發展人工智慧進度落後其他科技業競爭者，至今年9月正式推出內建Siri AI，使用者多已下載其他AI軟體，未來發展考驗8月接棒的新任執行長特納斯（John Ternus）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。