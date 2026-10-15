成長破13倍！前執行長庫克掌舵15年 蘋果市值登5兆美元俱樂部

在那斯達克上市的蘋果公司（Apple Inc.）今天股價收盤上漲0.50%，正式成為輝達之後，全球第2家市值突破5兆美元的企業。過去幾個月，蘋果身價曾多次在盤中突破5兆美元，今天終於正式在收盤登頂。

蘋果9月公布新款iPhone 18並調漲價格，市場仍然信任成本提高後蘋果的獲利實力，14日交易股價收在342.96美元，上漲0.50%，盤後市值首度突破5兆美元，道瓊市場資料顯示蘋果收盤時達5.005兆美元，成為輝達（Nvidia）之後，全球第2家身價5兆美元的企業。

在過去幾個月交易期間，蘋果股價於盤中曾數度上漲，公司市值突破5兆美元關卡，但收盤未能延續漲勢。

蘋果前執行長庫克（Tim Cook）2011年8月接任時，公司市值約為3500億美元，在任15年間，控制成本及大幅提升iPhone和相關產品銷售量，蘋果市值至今成長超過13倍，逼近5兆美元，期間持股者獲利超過20倍。

蘋果發展人工智慧進度落後其他科技業競爭者，至今年9月正式推出內建Siri AI，使用者多已下載其他AI軟體，未來發展考驗8月接棒的新任執行長特納斯（John Ternus）。