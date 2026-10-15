今晨國際頭條一次看／通膨升溫美股重挫 澤倫斯基直指川普背叛

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

AI疑慮與升息憂慮夾擊 美股創7月來最差單日表現

AI Jitters and Rate-Hike Fears Combine for Worst Day for Stocks Since July

摘要

美國9月通膨意外升溫，市場重新押注聯準會10月升息；同時投資人對AI題材信心轉弱，科技股賣壓擴大。標普500跌1.1%、那斯達克跌1.9%，美股寫下7月以來最差單日表現。

為何重要

通膨與AI兩大市場焦點同時轉弱，代表利率預期與科技股估值一起重新定價，震盪也可能外溢至全球股市。

華盛頓郵報

林肯紀念堂倒影池翻修出包 檢查發現85處塗層損壞

Reflecting Pool liner failed in 85 places after flawed renovation, inspection found

摘要

華郵取得承包商委託的檢查報告，顯示林肯紀念堂倒影池今年翻修後，藍色塗層至少85處出現起泡、剝落與裂痕。報告認為主因包括材料使用不當，以及塗層尚未完全乾燥便提前注水，並未把損壞歸因於蓄意破壞。

為何重要

報告與政府先前將損壞主要歸咎破壞者的說法形成落差，也暴露趕在美國建國250週年前完工衍生的工程品質問題。

金融時報

Anthropic單季營收增五成至168億美元 IPO前展現成長力道

Anthropic tells investors quarterly revenue up 50% to $16.8bn ahead of IPO

摘要

Anthropic向投資人表示，第3季營收較上季增加50%至168億美元，高於第2季的115億美元，以調整後財務指標計算，公司已連續第二季獲利。這家AI新創正向投資人展現營運成長與運算效率改善，為預期中的首次公開募股鋪路。

為何重要

若Anthropic順利上市，將成為AI投資熱潮的重要定價測試，也會檢驗市場對高速成長與龐大運算成本的承受度。

衛報

澤倫斯基稱遭川普背叛 星鏈受限衝擊烏軍作戰

Volodymyr Zelenskyy feels ‘betrayed’ by Donald Trump over Starlink access

摘要

烏克蘭總統澤倫斯基表示，美方突然限制烏軍使用星鏈（Starlink）衛星，已干擾無人機攻擊與防空任務；他指川普在俄烏戰爭延續四年後「選了另一邊」，讓他感到遭到背叛。美方也以縮減情報分享施壓基輔停止攻擊俄羅斯石油設施。

為何重要

星鏈衛星與美國情報都是烏軍重要支援；華府若持續收緊使用條件，將直接削弱前線作戰能力，也進一步擴大美烏裂痕。

路透

路透盤點川普政府可能介入期中選舉的9種方式

Nine ways the Trump administration could interfere with the midterms

摘要

路透訪問逾50名選務官員、投票專家與選舉律師，整理11月3日期中選舉前後可能出現的9種爭議情境，包括查扣選票或設備、派聯邦監督員、移民執法人員或部隊進入投票場所，以及挑戰選舉結果認證。白宮稱相關作法旨在維護選舉完整性。

為何重要

美國選務權力主要掌握在各州；聯邦若跨越既有權限界線，可能拖延結果認證、削弱公眾信任，也可能擾動國會權力交接。

美聯社

川普新任白宮發言人自稱律師 執照資歷遭質疑

Trump press secretary Katie Zacharia faces scrutiny over claims she’s a lawyer

摘要

川普新任白宮發言人札卡里亞長期自稱律師，但她與白宮尚未提出她在美國任何州或中國取得律師資格的證明。加州律師公會表示查無執業紀錄，媒體調查也未在全美各州及華府找到相關資料，監督團體已要求加州展開調查。

為何重要

白宮發言人是政府對外傳達訊息的重要職位；履歷真實性一上任便遭質疑，可能直接損害川普政府與媒體及公眾間的信任。

（本文與AI協作）