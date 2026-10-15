快訊

賈永婕穿Dior被賴惠員噹、藍委幫緩頰 Cheap諷：拿錯劇本

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳：若客戶開發不安全AI將斷供晶片！但強調擔憂程度過頭了

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳13日在法國巴黎。法新社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳13日在法國巴黎。法新社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，如果有客戶正在開發不安全的AI軟體，他會停止向對方供應晶片，不過，他認為目前外界對這項技術的擔憂程度並不合理。

黃仁勳在倫敦接受彭博記者訪問，當被問及是否會停止向不負責任的開發商供應晶片時，他回答：「這是假設性的情境，但答案是會。不過，在採取行動之前，你會先與對方溝通。我們不會經營別人的公司，而且，在判斷其他公司如何使用我們的技術方面也是有限制的。我們的技術是通用型。」

輝達是具有主導地位的AI加速器供應商，這類晶片用於訓練及執行AI模型。這也使輝達成為一場爭論的核心：AI軟體是否正變得過於強大，甚至可能失去人類的控制。包括AI新創公司Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在內的業界高層主管，已提議應讓整個產業放慢發展腳步，以因應相關疑慮。

黃仁勳目前正展開歐洲行程，為輝達在柏林舉行的公司活動做準備。他表示，外界對AI安全的憂慮，是這個快速擴張的產業在成長過程中必經的痛苦。黃仁勳說，他相信AI軟體可以受到控制，也能安全地部署。

為展現維護AI安全的承諾，輝達將在未來五年投入2.5億美元，支持英國相關研究。這筆資助將以提供先進運算設備的使用時數等方式進行。英國多所學術機構，包括牛津大學及倫敦大學學院，將研究AI防護機制，以及控制AI代理的方法。

黃仁勳在專訪中表示：「許多新創公司都正在經歷成長的痛苦，而且它們的成長速度快得驚人。創辦公司必須承擔相應的問責與責任，而這些公司才剛開始學習如何承擔這些責任。」

他指出，部分疑慮是「自行加諸身上的」，而整體AI產業在解釋這項新技術的好處方面，表現得「非常糟糕」。

黃仁勳補充說，AI本身也能用來提升安全性，並協助限制這項技術可能帶來的風險。

他表示：「我們應加快將這類控制技術整合到AI系統中，也應加快監控技術的開發，而AI本身就是監控工具。因此，我們應加快AI技術的發展。」

在受訪的同一天，輝達與其他晶片領跌美股。黃仁勳再次強調，市場對AI泡沫的擔憂被過度放大。他表示，未來數年，AI基礎設施的需求仍將持續超過零組件的供應量。

黃仁勳在倫敦一場活動中表示：「供需最終會達到平衡，但不是現在。」

黃仁勳 晶片 客戶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳宣布輝達追加投資歐洲20億美元！催歐洲加入AI競賽

輝達想併購美版 DeepSeek 僅延攬 Reflection人才並取得技術授權

美管制 路透：Nvidia在中AI晶片市占跌至34% 華為版圖擴大

冰箱電視盒都會被AI攻陷？Anthropic警告小型AI恐自我複製滲透家電

相關新聞

美9月CPI年增3.7%超預期 10月升息機率提高至50%

能源成本大增，導致美國9月消費者物價增幅超出預期，且改寫五個月新高，使得聯準會（Fed）本月升息的預期再次浮上檯面，標普500指數與美國公債價格14日早盤同步下挫。

通膨掀AI股賣壓…費半重挫4.3% 美股創7月來最重跌幅

美國通膨高於預期，推升聯準會（Fed）本月會再升息的押注，美股周三應聲下挫，AI和晶片股跌勢尤其慘重。費城半導體指數重挫4.3%，連跌六日，標普500和那斯達克均創7月以來最大單日跌幅，小型股也跌入修正區間。

輝達加碼歐洲！投資法國新創 執行長黃仁勳計劃追加20億美元

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳展開歐洲行程，13日宣布計劃在歐洲追加投資20億美元，並向四家法國新創挹注新資金。他在巴黎呼籲：「歐洲必須加入這場競賽。」他與法國總統馬克宏會面，商討輝達在法國的投資布局、開源軟體與人工智慧（AI）安全等議題。

IEA：柴油供應吃緊到2027年…中東產能缺口若無法恢復 市場須進一步壓低需求

國際能源總署（IEA）表示，儘管石油消費前景轉弱，但受中東和俄羅斯相關衝突影響，全球柴油和其他燃料供應緊張的情況預料將持續到2027年。

黃仁勳：若客戶開發不安全AI將斷供晶片！但強調擔憂程度過頭了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，如果有客戶正在開發不安全的AI軟體，他會停止向對方供應晶片，不過，他認為目前外界對這項技術的擔憂程度並不合理。

川普宣布台灣買阿拉斯加天然氣！20年承購上看2.5兆台幣

美國總統川普14日在真實社群發文，宣布台灣承諾採購價值700億至800億美元（約台幣2兆2526億至2兆5744億元）的阿拉斯加液化天然氣（LNG），並同意投入44億美元（約台幣1416億元）的股權投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。