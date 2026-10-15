黃仁勳：若客戶開發不安全AI將斷供晶片！但強調擔憂程度過頭了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，如果有客戶正在開發不安全的AI軟體，他會停止向對方供應晶片，不過，他認為目前外界對這項技術的擔憂程度並不合理。

黃仁勳在倫敦接受彭博記者訪問，當被問及是否會停止向不負責任的開發商供應晶片時，他回答：「這是假設性的情境，但答案是會。不過，在採取行動之前，你會先與對方溝通。我們不會經營別人的公司，而且，在判斷其他公司如何使用我們的技術方面也是有限制的。我們的技術是通用型。」

輝達是具有主導地位的AI加速器供應商，這類晶片用於訓練及執行AI模型。這也使輝達成為一場爭論的核心：AI軟體是否正變得過於強大，甚至可能失去人類的控制。包括AI新創公司Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在內的業界高層主管，已提議應讓整個產業放慢發展腳步，以因應相關疑慮。

黃仁勳目前正展開歐洲行程，為輝達在柏林舉行的公司活動做準備。他表示，外界對AI安全的憂慮，是這個快速擴張的產業在成長過程中必經的痛苦。黃仁勳說，他相信AI軟體可以受到控制，也能安全地部署。

為展現維護AI安全的承諾，輝達將在未來五年投入2.5億美元，支持英國相關研究。這筆資助將以提供先進運算設備的使用時數等方式進行。英國多所學術機構，包括牛津大學及倫敦大學學院，將研究AI防護機制，以及控制AI代理的方法。

黃仁勳在專訪中表示：「許多新創公司都正在經歷成長的痛苦，而且它們的成長速度快得驚人。創辦公司必須承擔相應的問責與責任，而這些公司才剛開始學習如何承擔這些責任。」

他指出，部分疑慮是「自行加諸身上的」，而整體AI產業在解釋這項新技術的好處方面，表現得「非常糟糕」。

黃仁勳補充說，AI本身也能用來提升安全性，並協助限制這項技術可能帶來的風險。

他表示：「我們應加快將這類控制技術整合到AI系統中，也應加快監控技術的開發，而AI本身就是監控工具。因此，我們應加快AI技術的發展。」

在受訪的同一天，輝達與其他晶片領跌美股。黃仁勳再次強調，市場對AI泡沫的擔憂被過度放大。他表示，未來數年，AI基礎設施的需求仍將持續超過零組件的供應量。

黃仁勳在倫敦一場活動中表示：「供需最終會達到平衡，但不是現在。」