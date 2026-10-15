快訊

賈永婕穿Dior被賴惠員噹、藍委幫緩頰 Cheap諷：拿錯劇本

聽新聞
0:00 / 0:00

川普宣布台灣買阿拉斯加天然氣！20年承購上看2.5兆台幣

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普14日出席亞利桑那州造勢集會後登上空軍一號。美聯社
美國總統川普14日出席亞利桑那州造勢集會後登上空軍一號。美聯社

美國總統川普14日在真實社群發文，宣布台灣承諾採購價值700億至800億美元（約台幣2兆2526億至2兆5744億元）的阿拉斯加液化天然氣（LNG），並同意投入44億美元（約台幣1416億元）的股權投資。

連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/117440207836405365

川普在貼文中表示，他剛剛在阿拉斯加啟動該州史上最大的能源基礎設施計畫，也就是阿拉斯加LNG計畫，「這筆來自南韓的500億美元基礎設施投資，是他們與我達成的貿易及投資協議的一部分」。

川普接著表示：「我今天也宣布，商務部長盧特尼克已取得台灣對阿拉斯加液化天然氣價值700億至800億美元的承購承諾，相當於未來20年這條管線產能的30%，這是史上最大的承購協議。」

川普還說，台灣同意投入44億美元進行股權投資，「因為這現在是美國聯邦政府的計畫，所有必要的許可與授權都已取得，已經準備就緒。」

他最後強調：「這是阿拉斯加史上最偉大的計畫，而這一切只有在我入主白宮的情況下才會發生。」

川普 阿拉斯加 天然氣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

阿拉斯加LNG趕鴨子上架？川普稱台灣投資44億 再喊南韓砸500億美元

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣 額外投資44億美元

川普露口風！台將採購阿拉斯加天然氣 中油投資美LNG計畫1,411億

川普再點名 台灣採購阿拉斯加天然氣

相關新聞

美9月CPI年增3.7%超預期 10月升息機率提高至50%

能源成本大增，導致美國9月消費者物價增幅超出預期，且改寫五個月新高，使得聯準會（Fed）本月升息的預期再次浮上檯面，標普500指數與美國公債價格14日早盤同步下挫。

通膨掀AI股賣壓…費半重挫4.3% 美股創7月來最重跌幅

美國通膨高於預期，推升聯準會（Fed）本月會再升息的押注，美股周三應聲下挫，AI和晶片股跌勢尤其慘重。費城半導體指數重挫4.3%，連跌六日，標普500和那斯達克均創7月以來最大單日跌幅，小型股也跌入修正區間。

輝達加碼歐洲！投資法國新創 執行長黃仁勳計劃追加20億美元

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳展開歐洲行程，13日宣布計劃在歐洲追加投資20億美元，並向四家法國新創挹注新資金。他在巴黎呼籲：「歐洲必須加入這場競賽。」他與法國總統馬克宏會面，商討輝達在法國的投資布局、開源軟體與人工智慧（AI）安全等議題。

IEA：柴油供應吃緊到2027年…中東產能缺口若無法恢復 市場須進一步壓低需求

國際能源總署（IEA）表示，儘管石油消費前景轉弱，但受中東和俄羅斯相關衝突影響，全球柴油和其他燃料供應緊張的情況預料將持續到2027年。

川普宣布台灣買阿拉斯加天然氣！20年承購上看2.5兆台幣

美國總統川普14日在真實社群發文，宣布台灣承諾採購價值700億至800億美元（約台幣2兆2526億至2兆5744億元）的阿拉斯加液化天然氣（LNG），並同意投入44億美元（約台幣1416億元）的股權投資。

台積電ADR挫跌3.4% 台指期大跌853點

台積電ADR周三跌3.4%，收在430.00美元，較台北交易溢價11.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。