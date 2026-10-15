台積電ADR挫跌3.4% 台指期大跌853點

台積電ADR周三跌3.4%，收在430.00美元，較台北交易溢價11.1%。

台指期夜盤收盤跌853點至47,945點，跌幅1.8%。台灣加權股價指數周三漲284.528點，收在48,625.83點。台積電（2330）平盤收在2,490元。

美國通膨高於預期，推升聯準會（Fed）本月會再升息的押注，美股周三應聲下挫，AI和晶片股跌勢尤其慘重。費城半導體指數重挫4.3%，連跌六日，標普500和那斯達克均創7月以來最大單日跌幅，小型股也跌入修正區間。

道瓊工業指數下跌48.62點，收51,621.48點，跌幅0.1%；標普500指數下跌86.51點，收7,718.94點，跌1.1%；那斯達克綜合指數下跌511.51點，收26,692.87點，跌1.9%。

費城半導體指數大跌4.3%，連續六個交易日收黑，創2025年5月以來最長跌勢，六日累計跌幅約12%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後，新台幣）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價（新台幣）溢價率（%）

台積電 TSM 2,766.53 -3.40 2,490.00 11.11

日月光投控 ASX 713.03 -6.87 747.00 -4.55

聯電 UMC 137.68 -4.42 142.00 -3.04

中華電 CHT 149.62 +0.89 148.50 0.75

資料：彭博。溢價率為負值表示折價。