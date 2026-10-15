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OpenAI員工投靠蘋果 老東家控攜走機密
OpenAI與蘋果之間的營業秘密訴訟今天有進一步發展，OpenAI指控1名跳槽至蘋果的前員工，離職前將逾100份未公開產品的機密寄至個人信箱，並向蘋果高層簡報內容。
路透社報導，OpenAI在加州聖荷西聯邦法院所提訴狀指出，此事發生在數月之前，蘋果目前正自行研發AI產品，像是本週發表的智慧家庭中樞裝置HomeView。
OpenAI在訴狀中說：「OpenAI非常擔心其商業機密與機密資訊正在蘋果內部流傳，蘋果工程師可根據OpenAI機密且具創新的研究成果，打造即將推出的新產品。」
蘋果表示，公司已有固定政策與程序，確保新進員工不使用前雇主的機密資訊。
這份昨天提交的文件，屬於蘋果與OpenAI之間營業祕密爭議的一部分。蘋果先前指控員工自公司離職後，將機密資訊帶到OpenAI硬體部門，OpenAI已否認這些指控。
本週稍早，美國聯邦地方法院法官戴維拉（EdwardDavila）核准蘋果部分請求，讓蘋果在訴訟中可提早取得OpenAI的數位檔案。
法官表示，蘋果可從部分前員工的裝置蒐集資料，並依加快的時程對其中3人錄取證詞，包括本案的2名被告：前資深系統電機工程師劉暢（Chang Liu，音譯），以及前iPhone與Apple Watch產品設計副總裁陳棠育（Tang Yew Tan，音譯）。
本案可能在2027年10月開庭，不過OpenAI在法庭文件中表示，最快可在2027年6月做好開庭準備。
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