通膨掀AI股賣壓…費半重挫4.3% 美股創7月來最重跌幅

美國通膨高於預期，推升聯準會（Fed）本月會再升息的押注，美股周三應聲下挫，AI和晶片股跌勢尤其慘重。費城半導體指數重挫4.3%，連跌六日，標普500和那斯達克均創7月以來最大單日跌幅，小型股也跌入修正區間。

道瓊工業指數下跌48.62點，收51,621.48點，跌幅0.1%；標普500指數下跌86.51點，收7,718.94點，跌1.1%；那斯達克綜合指數下跌511.51點，收26,692.87點，跌1.9%。

費城半導體指數大跌4.3%，連續六個交易日收黑，創2025年5月以來最長跌勢，六日累計跌幅約12%。高利率、高估值，以及AI基礎建設的龐大支出，都使投資人重新評估這波行情。台積電ADR跌3.4%。

羅素2000小型股指數下跌近2%，較8月歷史高點回跌逾10%，進入修正區間。標普500創7月29日以來最大單日跌幅，那斯達克則創7月23日以來最大跌幅。

標普500的11大類股中，八類收低，科技股大跌2.6%，通訊服務股跌1.8%，跌幅最大。

對舉債成本敏感的AI業者跌勢最重。甲骨文大跌8.8%，AI基礎設施業者CoreWeave和Nebius分別大跌15%及10%，邁威爾科技（Marvell Technology）大跌8.7%。

CoreWeave債券跌至通常被視為顯示財務困境的水準，該公司執行長則批評市場反應「不理性」。

巴克萊將戴爾及慧與科技（HPE）的評等從「加碼」降至「中立」，兩家AI伺服器業者股價分別重挫11.4%及8.2%。

瑞銀財富管理投資總監辦公室的Ulrike Hoffmann-Burchardi認為，AI競爭加劇、融資需求增加及利率上升，可能不時引發震盪，但這波下跌主要是市場調整期待，還不代表AI投資前景出現根本變化。

標普500今年仍上漲近13%，但漲幅主要由AI相關股票帶動。成分股今年漲幅的中位數僅4%，超過200檔今年以來下跌，也凸顯行情集中於少數股票。

通膨不只來自能源，本月升息機率升至37%

美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，高於8月的3.4%，也超過華爾街日報調查預估的3.6%。扣除食品及能源的核心CPI年增2.6%，同樣高於預期。

汽油價格較前月上漲9.1%，較去年同期大漲34%，是推升通膨的重要原因。但價格上漲已從能源擴散至其他消費項目，使Fed是否能繼續等待，更受市場關注。

Glenmede投資策略暨研究主管Jason Pride說：「在今天之前，支持10月維持利率不變的理由，是通膨大致仍侷限於能源。」他指出，如今多數消費項目似乎同時出現漲價壓力。

芝商所FedWatch工具顯示，交易員預估Fed本月升息的機率升至37%，高於周二的22%。通膨報告公布後，市場一度押注明年1月底前將升息兩次，但這項預期隨後減弱。

不過，多位分析師仍認為，Fed可能等到12月再行動。Principal Asset Management的Seema Shah認為，最新數據雖使市場不安，但還不足以支持10月升息。道明證券策略師也認為，本月升息機率確實提高，但市場利率上升已發揮部分緊縮效果，Fed仍可能維持利率不變，選擇12月升息。

Fed負責監管事務的副主席鮑蔓在通膨數據公布前表示，9月升息後，Fed有時間觀察市場及經濟，再決定是否進一步行動。投資人接下來也將關注主席華許在曼谷與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃對談時的說法。

公債殖利率先升後降，美元走強、黃金下跌

通膨報告公布後，美國公債殖利率一度急升，但股市跌勢加重，吸引資金轉向公債，長期殖利率隨後回落。

美國2年期公債殖利率上升0.8個基點至4.800%；美國10年期公債殖利率下降2.7個基點至5.189%，為近三周最低；美國30年期公債殖利率下降3.8個基點至5.524%。

美元走強，美元指數上漲0.3%至102.528，升至2025年5月以來最高。黃金期貨下跌1.64%，收每英兩4,084.80美元。

布蘭特原油上漲0.4%，收每桶106.06美元。葉門青年運動組織繼周末攻擊沙烏地阿拉伯首都機場後，又襲擊沙國國營石油業者的一棟建築，中東緊張局勢仍使油價居高不下。

銀行財報難撐股價，蘋果市值突破5兆美元

美國銀行第3季獲利不如預期，股價下跌4.8%。該行提列12億美元支付監管罰款，原因是監控及通報金融犯罪的機制不足，未能發現潛在洗錢行為。

摩根士丹利獲利成長且優於市場預估，股價仍下跌2.8%。標普500銀行指數下跌0.7%，創6月以來最低收盤水準。

蘋果逆勢上漲0.5%，成為繼輝達之後，第二家收盤市值突破5兆美元的企業。

Netflix 漲0.2%，該公司將裁減6%員工，約1,000人，為2022年以來最大規模裁員。面對YouTube及其他串流平台競爭，Netflix持續成長及維持用戶參與度的能力受到考驗。