聽新聞
0:00 / 0:00
美財長籲IMF加強應對扭曲競爭政策 矛頭似指向中國
美國財長貝森特（Scott Bessent）今天呼籲，國際貨幣基金（IMF）應加強應對影響市場競爭的「扭曲性政策」，似乎將矛頭指向中國。
法新社報導，貝森特表示：「部分經濟體採取扭曲性政策，擾亂市場競爭並損害就業，全球各地政策制定者正進行艱難磋商，商討如何維持市場導向的體系。」
他也指出，國際貨幣基金成立之宗旨，就是防止這類政策及其造成的負面外溢效應。他還說，IMF「必須針對這項關鍵議題發聲，否則恐被邊緣化」。
貝森特的談話雖未直接點名中國，但中國身為全球第二大經濟體，其政策一直被批評導致經濟成長過度依賴出口。
批評者指出，中國工業產能及產量過剩，不公平地壓低了價格。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。