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美財長籲IMF加強應對扭曲競爭政策 矛頭似指向中國

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國財長貝森特（Scott Bessent）今天呼籲，國際貨幣基金（IMF）應加強應對影響市場競爭的「扭曲性政策」，似乎將矛頭指向中國。

法新社報導，貝森特表示：「部分經濟體採取扭曲性政策，擾亂市場競爭並損害就業，全球各地政策制定者正進行艱難磋商，商討如何維持市場導向的體系。」

他也指出，國際貨幣基金成立之宗旨，就是防止這類政策及其造成的負面外溢效應。他還說，IMF「必須針對這項關鍵議題發聲，否則恐被邊緣化」。

貝森特的談話雖未直接點名中國，但中國身為全球第二大經濟體，其政策一直被批評導致經濟成長過度依賴出口。

批評者指出，中國工業產能及產量過剩，不公平地壓低了價格。

IMF 財長 貝森特

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