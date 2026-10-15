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美通膨掀升息疑慮 美股收黑那指跌逾1.8%
美國通膨數據高於預期，引發市場對聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的疑慮，美股主要指數今天收黑，那指跌逾1.8%。
道瓊工業指數下挫48.62點或0.09%，收報51621.48點。
標普500指數下跌86.51點或1.11%，收在7718.94點。
那斯達克指數下挫511.51點或1.88%，收26692.87點。
費城半導體指數挫跌524.41點或4.30%，收11684.38點。
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