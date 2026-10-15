美通膨掀升息疑慮 美股收黑那指跌逾1.8%

Google最強AI模型Gemini 4 Argon亮相，主打複雜推理、程式開發、企業AI及AI代理，在部分專業運算效能甚至勝過競爭對手OpenAI、Anthropic等AI大廠，更重要的是還能夠觀看影片自主學習並創建模型，有望替未來機器人開發應用邁進一大步。

2026-10-15 03:23