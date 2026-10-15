歐盟憂心中國供應風險 擬與越南擴大關鍵礦產合作

根據路透社取得的歐盟內部文件，歐盟因擔憂關鍵礦物的供應風險，正尋求與越南加強合作，擴大鎢、稀土與銻等國防及工業原料的來源，降低對中國的依賴。

越南擁有豐富的關鍵礦產，包括鎢、稀土、銻、鉍和鋁土礦（提煉時可得出副產品鎵）。目前，越南對歐盟的出口主要限於鎢和銻，這兩種礦產均用於國防領域，包括彈藥和炸藥生產。

歐盟駐河內代表團的一份報告指出：「越南擁有豐富的稀土和鎢儲量，考量歐洲需要盡快重新武裝並降低風險，不能忽視越南作為關鍵原料潛在供應者的地位。」

這份日期為2026年6月的未公開報告及其附件，建議歐盟提供越南礦業開採與加工的財政支持，以「維持並擴大目前對鎢、鉍、銻和鈦等礦產的供應」。報告中並警告，來自夥伴國家的競爭可能會擾亂歐盟的供應。

此文件指出，中國是全球最大的關鍵礦物生產國，特別是自去年實施出口限制「擾亂歐洲供應鏈」後，需要加強與越南合作以作為替代方案。

數名歐洲與越南官員表示，越南領導人蘇林下週將訪問布魯塞爾，計劃22日會晤歐盟領袖。這次訪問尚未正式宣布，但上述文件敦促歐盟為訪問期間可能取得的具體成果做好準備。

蘇林的訪問緊接在本週的歐洲理事會（EuropeanCouncil）之後，歐盟領袖將在會中討論如何減少對中國商品與原物料依賴，同時確保關鍵資源的供應替代。

歐盟執行委員會發言人在被問及相關文件與蘇林訪問時表示：「歐盟執委會目前正在評估與越南在關鍵原物料領域具體合作的潛力。」