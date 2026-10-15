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串流龍頭不敵成長減緩 Netflix傳將裁員千人
美國媒體報導，影音串流龍頭Netflix（網飛）因成長減緩，傳將裁減約1000個職位。公司高層認為，為達成娛樂全世界的使命，必須在人力與資源配置上保持紀律。
法新社報導，美國數家媒體今天報導，串流平台Netflix成長減緩，傳出將裁減約1000個職位，約占員工總數6%。分析師指出，即使是串流龍頭，也難逃成長減緩的壓力。
Netflix股價今年以來已下跌15%。
多家報導指出，網飛共同執行長薩蘭多斯（TedSarandos）與皮特斯（Greg Peters）在內部備忘錄寫道：「我們的使命是娛樂全世界，這項使命雄心勃勃，要達成它，就必須在人力與資源的優先配置上保持紀律。」
網飛現已穩居影音串流市場龍頭，無法再以過去速度成長。它第2季營收較去年同期成長13.4%，低於第1季的16.2%。
這家總部位於加州洛斯加塔斯（Los Gatos）的公司，對於剛結束的第3季，預測營收成長為11.7%。
媒體報導，在持續多年成長後，用戶在Netflix所花費的時間下降。
彭博（Bloomberg）7月初指出，影集平均收視人數在播完第1季後下降。
eMarketer分析師貝尼斯（Ross Benes）認為，「Netflix裁員顯示，即使是頂尖串流公司，也無法免於成長停滯與財務困難。」
貝尼斯表示，「雖然Netflix將擴展體育內容，但在營收遠比訂戶增加數更重要的時刻縮減人力。隨著壓力升高，Netflix將設法依靠低成本內容扭轉局勢。」
Netflix對裁員消息並沒有立即回應。
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