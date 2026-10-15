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九大CSP廠今年資本支出躍進

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（14）日發布最新報告，在超大型雲端服務供應商（CSP）擴大投資伺服器及AI基礎設施下，預計2026年全球前九大CSP資本支出總額將逾9,570億美元，年增1.06倍；2027年有望突破1.5兆美元、年增60％，皆優於先前預期。

集邦科技表示，九大CSP包含Google、亞馬遜、Meta、微軟、甲骨文，以及字節跳動騰訊、阿里巴巴、百度。此次將九大業者2027年資本支出總額從年增50％上調至60％，主要為反映三項因素，首先是預期伺服器整機價格上漲，其次為零組件缺貨導致相關報價走高，最後是部分零組件供應商要求客戶預付款項以確保供貨，CSP因此需提早支出現金。

在CSP投資力道不減下，AI伺服器拉貨需求同步增溫。除了超大型CSP，Tesla、CoreWeave等Tier 2資料中心業者近期亦持續購置AI伺服器。考量整體需求強勁成長，集邦科技預估，2026年AI伺服器出貨年增幅32.2％。從產值的角度分析，AI伺服器憑藉高單價和穩健出貨表現，預計2026年將創造約4,790億美元產值，將占整體伺服器產值近75％。

展望2027年，AI市場仍由超大型CSP驅動，加上Neocloud、主權型AI專案，以及大型語言模型業者推陳出新AI模型、應用服務，增添拉貨力道，預料AI server出貨量將再年增近36％。

集邦科技指出，2027年終端客戶訂單將以輝達GB300、VR200以及AMD Helios系列等整櫃式方案為主，由於以記憶體為首的關鍵零組件短缺、價格攀升，新世代AI 伺服器機櫃的平均銷售單價水漲船高。

資本支出 騰訊 字節跳動

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