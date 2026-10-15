Google最強AI模型教導機器人 學人類動作

Google最強AI模型Gemini 4 Argon亮相，主打複雜推理、程式開發、企業AI及AI代理，在部分專業運算效能甚至勝過競爭對手OpenAI、Anthropic等AI大廠，更重要的是還能夠觀看影片自主學習並創建模型，有望替未來機器人開發應用邁進一大步。

Google Gemini 4 Argon自上月底首度對外亮相後，引發外界極大關注，隨著AI模型正式上線，Google也釋出更多Argon的新訊息。Google指出，Gemini 4 Argon主要可應對複雜推理、程式開發、企業AI及強化AI代理等相關應用。

Google DeepMind本次還釋出一段機器人測試影片，讓Gemini 4 Argon觀看人類投擲沙包影片，AI就能夠自主學習並創建AI模型到機器人當中，並讓機器人模擬人類投擲沙包的動作，這代表Gemini 4 Argon已經具備一定程度的自主學習及自我開創任務的能力。