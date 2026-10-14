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聯合國：數周內若無法重啟荷莫茲化肥運輸 亞非恐現糧食危機

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

伊朗關閉荷莫茲海峽，波斯灣區所產硫磺無路可出，導致全球工業用硫磺奇缺，價格飆漲，並帶動肥料與糧食價格上漲。聯合國14日警告，如果美國和伊朗未來數周內無法就通過荷莫茲海峽運輸化肥達成協議，亞洲和非洲部分地區可能面臨糧食安全危機。

硫磺是煉油過程中的副產品，可提煉成硫酸，用於生產銅料及磷肥。在中東戰爭之前，全球約半數的硫磺供給量，皆經由荷莫茲海峽出口；但海峽遭到關閉後，硫磺價格已比戰前上漲近10倍。

Argus商品價格機構專家加因表示，硫磺業者目前已打敗肥料業者，迫使肥料廠商必須減產，衝擊農業，並帶動糧價上漲。

美國Mosaic肥料公司首席經濟學者江恩表示，「基於農民的負擔能力，我們無法把高成本轉嫁給農民，只能減緩肥料生產。到某一點時，全球農產品產量將明顯減少，使糧價上漲」。

以往硫磺價格通常在每公噸100-200美元之間，但今年已飆漲到接近1,000美元；中國一向是主要的硫酸供應國，現在也禁止硫酸出口。

全球最大磷酸鹽供應商摩洛哥的OCP公司9月警告硫磺債格上漲的影響，且無法將高成本轉嫁給艱難的農民負擔。

聯合國副秘書長 Jorge Moreira da Silva 14日警告，如果美伊未來數周內無法達成相關協議，亞洲和非洲部分地區可能面臨糧食安全危機。聯合國3月已成立一個工作小組，協助化肥通過荷莫茲海峽，雖然相關機制尚未啟動，但一旦華盛頓和德黑蘭達成協議，該機制可在7至10天內投入運作。 

Jorge Moreira da Silva在曼谷出席IMF和世銀年會期間接受路透採訪時表示，「未來幾周內達成協議至關重要，否則我們將錯過播種季」。

根據聯合國擬議的方案，阿曼將設立協調中心，對船舶進行登記，並協調安全通行。聯合國監督人員將與波灣港口當地主管部門合作，核查貨物裝載情況。

Jorge Moreira da Silva表示，每天只需允許五艘船通過荷莫茲海峽，就能維持急需化肥國家的供應。他還說，船舶在航行過程中將受追蹤；若相關國家對船舶或貨物提出疑慮，還可進行額外檢查。

荷莫茲 聯合國 荷莫茲海峽

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