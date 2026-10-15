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美9月CPI年增3.7%超預期 10月升息機率提高至50%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
能源成本大增，導致美國9月消費者物價增幅超出預期，且改寫五個月新高。 法新社
能源成本大增，導致美國9月消費者物價增幅超出預期，且改寫五個月新高。 法新社

能源成本大增，導致美國9月消費者物價增幅超出預期，且改寫五個月新高，使得聯準會（Fed）本月升息的預期再次浮上檯面，標普500指數與美國公債價格14日早盤同步下挫。

美國勞工統計局14日公布，9月消費者物價指數（CPI）月增0.6%，年增3.7%；市場預估為月增0.6%、年增3.6%。剔除波動較大糧食和能源價格的核心CPI，月增0.3%、年增2.6%，均高於市場估計的0.2%和2.5%。

對Fed政策最敏感的2年期美國公債殖利率，14日聞訊跳漲13個基點至4.92%；公債殖利率與價格呈反向走勢。芝商所FedWatch工具顯示，現在金融市場估計Fed在10月27、28日會議升息機率約為50%，遠高於數據發布前的22%。

Regan資本公司的埃納德說：「通膨一如既往頑強，朝著錯誤方向前進。儘管我們預料Fed在10月會按兵不動，但估計12月將恢復升息」，他認為Fed不會容忍通膨來到此一水位，因此將採取類似2022年作法，以連續升息抑制通膨。

9月通膨大幅增溫，能源成本上揚是一大因素，汽油價格月增9.1%，升幅遠高於8月的3.9%，今年來則衝高34%。燃料成本揚升，導致運輸費用月增0.6%。

另外，AI建設潮也導致消費科技產品的價格勁揚，電腦與周邊設備價格年增9.7%，寫至少2006年來最大年增幅；軟體與配件價格也年增28.4%。

這份報告也凸顯出，美國11月期中選舉前的最後階段，物價仍將是選民最關注的焦點。調查顯示，物價升幅超越薪資成長，美國家庭對負擔能力惡化日益不滿。另一報告指出，美國經通膨調整後的平均時薪，9月出現年減，為連續第六個月下滑。

CPI 美國公債 殖利率 Fed

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