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日金融機構大買日債 預期有助日圓升值

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

日本大型銀行與保險公司近幾個月大舉買進日本政府公債、減持海外債券，引發市場關注資金是否開始回流。這股趨勢若持續，預料可能有助推動日圓升值。

依日本證券業協會數據計算，在截至8月的五個月內，大型銀行與保險公司淨買入5.4兆日圓、到期年限兩年以上的日本公債，是2023年初以來五個月期間最大淨買入規模。

日本財務省數據也顯示，銀行9月賣出海外債券的金額升至2.5兆日圓，今年前九個月淨賣出金額是2005年以來同期最高。

日本公債殖利率走高，是資金轉向的主因。30年期殖利率本月稍早曾觸及4.27%的歷史高點，10年期也創30年高點。海外債券匯率避險成本增加，加上美、法債市劇烈波動，也是促使日本機構調整部位的因素。

大和資本市場歐洲研究主管西克魯納表示，日本公債殖利率已回升到讓投資人願意把資金留在國內的水準，「所有人都在觀察這會不會是資本回流長期趨勢的開端」。

如果資金大規模回流，可能導致日圓急升，同時迫使借入日圓投資海外高收益資產的投資人，拋售外國資產。

日債 金融機構 日圓

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