星國貨幣政策不變好意外 評估明年能源危機、AI熱潮將減弱

新加坡上季經濟成長率減緩至5.4%，新加坡金管局（MAS，央行）意外維持貨幣政策不變，並調降通膨預測，因預期明年全球能源危機和人工智慧（AI）熱潮都將減弱。

新加坡金管局14日宣布，維持星元名目有效匯率（NEER）政策區間的斜率、寬度及中點不變，是央行連續在4月和7月會議上收緊貨幣政策之後，首次按兵不動。星國金管局以匯率為主要貨幣政策工具，而非利率。

此前，彭博新聞調查的20位經濟學家中只有三位料中這項決定，多數原本預期金管局將提高該政策區間的斜率，維持鷹派傾向。路透訪調的十位分析師，原先也預估當局將收緊貨幣政策，理由是經濟成長強勁與通膨風險。

不過，新加坡經濟成長已開始減速。根據14日公布的初步數據，星國今年第3季國內生產毛額（GDP）年增5.4%，增速為一年以來最慢，也不如第2季的6.2%，但仍接近金管局全年成長率預測4.5%-5.5%的高端。

金管局將全年核心通膨和整體通膨預測區間，由原先的1.5%-2.5%，調降至1.5%-2%。星國8月核心通膨率為2.2%。

金管局表示，「目前維持政策區間的升值走勢，可讓NEER持續走強，減輕近期進口物價上漲帶來的通膨壓力」。金管局也預料，隨著進口通膨放緩及國內成本維持低檔，核心通膨預期將自明年年中起，明顯降溫。