微軟雲端事業 擬削減20%支出

投資算力太燒錢，微軟（Microsoft）雲端事業高層主管傳出已討論至少削減20%支出的策略，反映大型科技公司為AI基礎設施籌措資金，正面臨愈來愈大壓力。

科技新聞媒體The Information引述一名相關人士報導，微軟已討論大幅削減旗下Azure雲端伺服器租賃業務的成本。

報導指出，負責開發雲端伺服器軟體的Azure部門總裁巴布拉尼（Girish Bablani）近幾周已要求所屬部門的高階主管，提出至少降低20%成本的構想。該部門人數約1.15萬人。

不過，相關措施的具體內容仍在評估中，可能包括終止與外部承包商的合作。目前尚不清楚是否討論裁員措施。

然而，微軟發言人否認上述說法。據The Information報導，發言人表示：「Azure管理層並未指示各團隊制定成本削減計畫。任何負責任的企業都會針對各種情境與市場情勢做好準備，無論情勢是正面還是負面。」

在傳出削減成本消息之際，Azure財務表現依然強勁，截至6月底的12個月內，Azure營收達1,019億美元，年增40%，約占微軟全年總營收的31%。僅6月當季，Azure營收就年增43%。

然而，AI部署速度快速加快，使科技公司大舉投入資料中心基礎設施的資本支出，對現金儲備形成壓力。