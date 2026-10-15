應材未公布財測 股價重挫

美國晶片設備大廠應用材料（Applied Materials）看好AI帶動設備需求，卻未能提出具體市場成長預測，讓投資人失望。股價13日盤中一度暴跌近9%，終場下跌6.7%，寫一個月來最大單日跌幅。14日早盤繼續走弱。

應材13日的在投資人日大會中預期，到2030年左右，晶圓廠設備（WFE）支出的成長速度，將超過2010-2020年這個十年，該公司以2025年為基準，力拚市占率增加逾兩個百分點，2030年調整後毛利率約54%、營業利益率約40%。

執行長迪克森坦言，投資人希望看到大膽的設備支出預測，問題是產業變化太快，廠房空間、供應鏈與能源融資等因素都可能影響成長速度。但他仍深信AI運算需求將快速成長。應材預估今年服務營收成長逾20%，到2030年有望超過120億美元。

另據彭博資訊報導，Meta執行長祖克柏在本周的Cheeky Pint播客中回憶，去年承諾投入數千億美元建置AI基礎設施時，根本不知道產品能否成功。

他當時曾問AI長汪滔：「我們要開出1,000億或2,000億美元的支票。你確定會成功嗎？」汪滔坦言，即使投入鉅額資金，也無法保證成功。