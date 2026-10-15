輝達加碼歐洲！投資法國新創 執行長黃仁勳計劃追加20億美元

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳展開歐洲行程，13日宣布計劃在歐洲追加投資20億美元，並向四家法國新創挹注新資金。他在巴黎呼籲：「歐洲必須加入這場競賽。」他與法國總統馬克宏會面，商討輝達在法國的投資布局、開源軟體與人工智慧（AI）安全等議題。

彭博資訊報導，黃仁勳指出，這20億美元是在輝達過去一年對歐洲投入80億美元之外再加碼。巴黎為他這一趟歐洲行的首站，14日前往倫敦，之後還會拜訪柏林。

黃仁勳已承諾在全球投資數千億美元，希望加快AI普及，帶動自家產品需求。不過，外界對AI的反彈情緒日益升高，從模型失控到高耗電資料中心的環境影響，都讓限制AI發展的呼聲增加。

在AI代理程式接連引發多起備受關注的安全事件後，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）等AI公司負責人，正考慮如何掌握AI發展步調。

相較之下，黃仁勳反對放慢AI發展，認為這項技術能同時帶動經濟且安全地發展。他也極力推廣成本可能較低、較容易調整的開源模型，希望協助歐洲追趕美國較先進的AI技術，並減少各界對少數大型企業產品的依賴。

他說：「開放模型很重要，因為可以依照不同語言與自身主權需求調整。」

輝達已投資法國AI新創Mistral AI，而此次獲得新增投資的四家法國新創，各有不同業務：Doctolib協助醫療人員處理行政工作，並提供病患預約看診。該公司執行長尼奧克斯–夏托表示，這筆資金有助公司加快招募人才和研發自家內部AI模型，而公司將採用輝達晶片來驅動AI模型，以維持對模型和患者資料的自主控制權，不採用OpenAI或Anthropic等業者提供的專有AI模型。Doctolib今年稍早進行新一輪融資，估值已達36億歐元。

輝達還投資了包括開發AI商用軟體的Pigment；將AI用於化學與材料研究的Entalpic；聚焦機器人AI的Genesis AI。黃仁勳預期，以人形機器人為代表的實體AI，將成為輝達技術的下一個龐大市場。

黃仁勳14日到了倫敦，宣布輝達未來五年每年將在英國投入價值5,000萬美元、總值2.5億美元的運算資源，用來測試AI代理安全性，協助英國研究人員強化對日益強大的AI的防禦。他說，「AI能力和安全性必須攜手並進」。