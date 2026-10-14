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韓國公布調查 16間金融機構遭駭10萬條資訊外洩

中央社／ 首爾14日綜合外電報導

韓國金融部門今天公布金融機構被駭事件調查結果指出，迄今總計有16間金融機構遭到使用人工智慧（AI）的駭客攻擊，導致大約10萬條個人資訊洩露。

韓聯社報導，韓國金融委員會和金融監督院在中央政府首爾辦公大樓舉行第2次緊急情況應對會議，並發布前述調查結果。

調查結果顯示，最近有16間金融機構遭遇駭客攻擊，大約10萬條個人資訊洩露，包含姓名、電話號碼、身分證字號與電郵地址等。

韓國金融部門表示，在外洩資訊之中，尚未發現銀行帳號和銀行卡號等可被直接用於非法支付的資訊。

韓國政府服務網站「政府24」以及新韓銀行、KB國民銀行、韓亞銀行等7間金融公司近期發生遭駭事件，引起各界質疑AI被用於駭客攻擊。

駭客 金融機構 韓國

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