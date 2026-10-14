波克夏加碼入股 這檔科技股一度噴高55%

輝達執行長黃仁勳在知名播客主持人弗里德曼（Lex Fridman）13日發布的一檔節目中，回憶了今年5月訪問大陸期間的經歷。他表示，自己在北京街頭受到熱烈歡迎，所到之處引發人群聚集，甚至連光顧過的餐廳都迅速將他當作宣傳招牌。

2026-10-14 22:06