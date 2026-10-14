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波克夏加碼入股 這檔科技股一度噴高55%
波克夏公司同意對義大利科技集團Bending Spoons，額外投資3.3億美元，消息激勵該公司14日美國股價一度噴高55%。
波克夏7月才斥資6億美元，支持Bending Spoons在美國掛牌，如今加碼投資，對Bending Spoons持股增至4%，激勵Bending Spoons股價大漲55%，但隨後漲幅縮小至35%。
波克夏投資將給予Bending Spoons更多資本，能推動併購，繼續擴大數位事業。Bending Spoons收購知名科技公司，推動改革，來提升獲利能力，買下業者包括AOL、Vimeo、Evernote、WeTransfer、Everbrite、Airtable等。
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