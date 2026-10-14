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「簡直是一片混亂」回憶大陸行 黃仁勳：吃過的餐廳拿我當代言人

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回憶大陸行 黃仁勳笑稱：吃過的餐廳拿我當「代言人」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
輝達執行長黃仁勳在北京南鑼鼓巷，端著一碗炸醬麵站在方磚廠69號炸醬麵店門口，邊吃邊與食客交流，「太好吃了！」。圖／新京報
輝達執行長黃仁勳在北京南鑼鼓巷，端著一碗炸醬麵站在方磚廠69號炸醬麵店門口，邊吃邊與食客交流，「太好吃了！」。圖／新京報

輝達執行長黃仁勳在知名播客主持人弗里德曼（Lex Fridman）13日發布的一檔節目中，回憶了今年5月訪問大陸期間的經歷。他表示，自己在北京街頭受到熱烈歡迎，所到之處引發人群聚集，甚至連光顧過的餐廳都迅速將他當作宣傳招牌。

快科技報導，談到大陸之行時，黃仁勳感嘆：「天哪，我的大陸行簡直是一片混亂。你看到那些場面了嗎？我去了北京市中心，那裡一下子就熱鬧得不可開交，完全亂成了一團。」

他隨後開玩笑稱，自己吃過的每一家餐廳都把他當成了「代言人」。「他們動作可真快，大概只用了半個小時，我就出現在了網上，成了每家餐館的宣傳招牌。」

今年5月15日，黃仁勳在北京期間遊覽了南鑼鼓巷等地，並品嚐了老北京炸醬麵、豆汁等特色美食。相關影片和照片迅速在社群媒體上傳播，引發廣泛關注。

黃仁勳曾在北京方磚廠69號炸醬麵店門口，端起碗邊拌邊吃，並連連稱讚「好吃」。隨著黃仁勳造訪的消息傳播，該麵館趁熱推出「黃仁勳同款」 套餐，還布置了相關宣傳物料蹭熱度。

團購頁面顯示，相關套餐名稱甚至打出了「皮衣戰神同款」標籤，包含同款招牌黑豬肉炸醬麵、奶皮子優格、肉丁炸醬禮盒、黑豬肉炸醬禮盒、老北京爆肚粉等產品。

黃仁勳 大陸 餐廳

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