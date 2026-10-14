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美政府將取得格芯4%股權 紐約州新廠將獲日本210億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
圖為格芯在新加坡的晶圓廠。路透
圖為格芯在新加坡的晶圓廠。路透

格芯（GlobalFoundries）在美國紐約州準備新建兩座晶圓廠，最多將能拿到日本政府210億美元的投資。同時，也會安排美國政府取得公司4%股權。

格芯14日宣布，位於旗下紐約州晶圓廠區內的新廠，將由格芯負責營運，並與日本、美國政府共同擁有。基於日本已承諾要對美國投資5,500億美元，紐約新廠所需經費，會來自這個投資計畫。

受此利多激勵，格芯股價14日早盤大漲逾5%。

格芯這兩座新廠規劃製造所謂的必要晶片，不屬於最先進的類別，主要用於車輛、工業設備、和通訊產品。這類晶片現在市場需求很高。而格芯新廠另一重大使命，是提升美國本土的晶片製造量能，降低對東亞供應商的依賴，回應美國當局關心的國安問題。

先前根據晶片法案提供的補助金，將轉為投資，由美國商務部入股格芯，取得約4%股權。

格芯在紐約州的既有的晶圓代工廠，主要客戶有蘋果（Apple）、日本的瑞薩電子（Renesas Electronics）等。新廠未來的營運會採取相同做法。

目前第一座新廠的建廠工程已經展開，預定2029年營運。第二座新廠將在第一座完工後儘速建廠，不過具體仍要視屆時的市場需求而定。

紐約 日本 晶圓廠 美元

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