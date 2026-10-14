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AI連爆安全事故 DeepMind高層：若缺監管2年內恐釀大禍

中央社／ 都柏林14日綜合外電報導
Google DeepMind董事長哈薩比斯今天表示，AI若缺監管恐2年內造成重大事故。路透
Google DeepMind董事長哈薩比斯今天表示，AI若缺監管恐2年內造成重大事故。路透

人工智慧（AI）研究機構Google DeepMind董事長哈薩比斯今天表示，隨著AI系統能力不斷提升，如果沒採取適當措施來確保安全，這些系統可能在2年內引發重大安全事故。

法新社報導，哈薩比斯（Demis Hassabis）於愛爾蘭都柏林一場AI會議發表談話，他把近期事件形容為「目前還沒有那麼強大」的系統發出早期警訊，「因此，當前事故尚不算太重大」。

但哈薩比斯警告，如果整個產業、各家公司和各國政府沒有採取更多措施來確保這些系統的安全，放眼明年與未來幾年，事故就可能變得很嚴重。

OpenAI和Anthropic等AI公司開發模型在測試期間涉及安全事故後，各界對於AI安全的疑慮大幅加深，也讓監管這項技術之壓力進一步增加。

哈薩比斯指出，新的AI模型可能應該先在離線「沙盒」（sandboxes）環境中接受測試；先前有其他公司模型逃離用來評估其能力之沙盒環境。

歐盟主管科技事務執委維爾庫南（HennaVirkkunen）則說道，歐盟已經要求所有主要AI公司解釋，現在採取哪些安全及防護措施。

歐盟執行委員會今年8月依據「人工智慧法」（AIAct）取得新的監管權力，這是全球目前最全面相關法規，用來限制AI技術潛在危險用途。

Google 都柏林 人工智慧 Anthropic

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