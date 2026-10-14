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通膨壓力居高不下！美9月核心CPI升溫 標普期指下挫、升息預期揚

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國9月整體通膨升溫。法新社
美國9月整體通膨升溫。法新社

能源價格上揚，導致美國9月物價壓力升溫，核心通膨的月增幅和年增幅均超乎市場預期，市場如今估計聯準會Fed）本月升息機率增至50%，標普500期指14日聞訊下挫。

美國勞工統計局14日公布，9月消費者物價指數CPI）月增0.6%，年增3.7%；市場預估為月增0.6%、年增3.6%。剔除波動較大糧食和能源價格的核心CPI，月增0.3%、年增2.6%，市場估計為月增0.2%、年增2.5%。

紐約梅隆銀行策略師余修遠（Geoffrey Yu）說：「整體通膨續居高檔，但只要月增幅不是1%之類的數字，市場應該能夠消化。問題在於核心通膨是否居高不下。」

鑒於油價高漲、美國經濟維持強健，貨幣市場預計，Fed未來一年至少會三度升息1碼。紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，他認為今年再升息一次為恰當之舉，但2027年不會進一步緊縮貨幣政策。

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