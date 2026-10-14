聽新聞
0:00 / 0:00
通膨壓力居高不下！美9月核心CPI升溫 標普期指下挫、升息預期揚
能源價格上揚，導致美國9月物價壓力升溫，核心通膨的月增幅和年增幅均超乎市場預期，市場如今估計聯準會（Fed）本月升息機率增至50%，標普500期指14日聞訊下挫。
美國勞工統計局14日公布，9月消費者物價指數（CPI）月增0.6%，年增3.7%；市場預估為月增0.6%、年增3.6%。剔除波動較大糧食和能源價格的核心CPI，月增0.3%、年增2.6%，市場估計為月增0.2%、年增2.5%。
紐約梅隆銀行策略師余修遠（Geoffrey Yu）說：「整體通膨續居高檔，但只要月增幅不是1%之類的數字，市場應該能夠消化。問題在於核心通膨是否居高不下。」
鑒於油價高漲、美國經濟維持強健，貨幣市場預計，Fed未來一年至少會三度升息1碼。紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，他認為今年再升息一次為恰當之舉，但2027年不會進一步緊縮貨幣政策。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。