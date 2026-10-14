油價小幅上漲 瑞銀CIO：布蘭特原油預估年底維持每桶100美元左右

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）指出，中東衝突仍在持續，荷莫茲海峽和紅海的航運均繼續受到干擾。因此，在原油現貨市場依然偏緊的背景下，油價風險仍偏向上行。

布蘭特原油12日上漲1.84%，收盤價報每桶106.65美元。此前，美國總統川普於周日表示，俄羅斯與烏克蘭已同意立即實施「能源停火」。

協議的具體條款尚不明確，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭正在「等待美國提供細節」。上周川普還聲稱，他正與俄羅斯總統普丁合作，推動向全球市場釋放部分柴油供應。然而，這一消息在美國引發了兩黨批評，因為美國國會自2022年以來一直禁止進口俄羅斯能源。此外還有報導稱，葉門胡塞武裝在周末延續了對沙烏地阿拉伯主要機場的襲擊。

CIO認為，在原油現貨市場依然偏緊的背景下，油價風險仍偏向上行。中東衝突仍在持續，荷莫茲海峽和紅海的航運均繼續受到干擾。根據最新資料，海灣國家的原油裝載量仍低於衝突前水準。鑒於石油庫存持續下降且該地區襲擊事件不斷，預計布蘭特原油到年底將維持在每桶100美元左右。儘管地緣政治事件很少成為停止投資的理由，但投資者亦可考慮配置廣泛的大宗商品，以抵禦地緣政治壓力、供應衝擊及通膨外溢風險。