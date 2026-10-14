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ASML預估需求「大爆單」！透露台積電這三大關鍵訊息

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
艾司摩爾（ASML）上調全年財測，且表示明、後兩年的供應將無法完全滿足需求，在台積電將在15日召開法說會前夕捎來喜訊。路透
艾司摩爾（ASML）上調全年財測，且表示明、後兩年的供應將無法完全滿足需求，在台積電將在15日召開法說會前夕捎來喜訊。路透

由於人工智慧（AI）帶動半導體熱潮延續，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾ASML）上季營收約略符合預估，本季財測優於預期，且上調全年財測，並表示明、後兩年的增產計畫仍不足以完全滿足需求，激勵ASML股價14日在阿姆斯特丹盤中上漲1.9%，為台積電在15日將舉行法說會前夕，捎來喜訊。

ASML之前表示，計劃提高2027年的低數值孔徑極紫外光（Low NA EUV）產能30%，2028年再提高30%，但執行長傅凱（Christophe Fouquet）表示，這顯然已不足，目前正接到2028年的「大量訂單」。

他說，「我們的客戶根據對AI相關投資規模與持續時間的看法，不斷提高對中長期設備需求的預測」，一些客戶根據需求能見度，「正對於跟我們下2029年、甚至2030年的訂單，表達興趣」。

「客戶每天都在要產能」

傅凱說，有客戶每天都在要求更多產能，正努力滿足這個需求，「有這麼強的需求能見度、加上今年來持續季增的訂單動能，我們現在預期對2027年和2028年的現行規畫無法完全滿足我們客戶的需求」，「我們正在調查於2028年提高產能（增幅）到高於我們先前公布30%水準的方式」。

ASML也正努力透過升級已安裝設備、或提高客戶設備生產力，以滿足客戶需求。ASML上季賣出17套極紫外光（EUV）微影設備，來自現有客戶的服務與升級營收也成長19%。

ASML言論透露台積電三訊息

彭博資訊分析師認為，ASML最新訊息可能透露了一些台積電的訊息。首先，台灣仍是ASML上季新款微影設備出貨的最大地區，顯示台積電正在安裝先進EUV機台到無人能匹敵的程度。

其次，傅凱談到未來訂單的「高能見度」，也符合客戶的說法，而台積電無疑是ASML最大也最重要的客戶。第三，ASML談到有客戶「每天都在要求」更多產能，彭博分析師認為這非常有可能是台積電總裁魏哲家。

本季財測優於預估，上修全年預測

ASML公布，止於9月27日的年度第3季（上季）淨銷售年比成長55%至116.6億歐元，約略符合市場預期，毛利率為優於分析師預測的57.5%，且是連五季好轉。

ASML預期，本季淨銷售將介於142億-152億歐元（159億-170億美元），毛利率約57%，都高於市場預測。ASML也預估，全年淨銷售將介於440億-450億歐元，預估區間下緣高於先前公布的430億歐元。

ASML 台積電 半導體 艾司摩爾

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