準備接棒AI熱? 太空產業融資熱度飆 Q3吸金額創歷史新高

路透報導，根據全球投資機構Seraphim的統計，今年第3季太空新創企業共吸引208億美元融資，創下歷史新高，從火箭發射服務商，到衛星製造廠及其他基礎設施相關企業，都吸引投資人大舉注資。

上季的融資規模幾乎是第2季74億美元的三倍，也超過之前最高峰的兩倍。就算剔除藍源（Blue Origin）的100億美元融資，融資總額仍達到創紀錄的108億美元，反映出整個產業的需求持續增長。

這份報告還顯示，第３季共完成216筆交易，同樣創下新高，高於前一季的140筆。

Seraphim指出，儘管SpaceX仍是業內主導力量，但近期融資熱潮也受到商業訂單持續增加，以及政府支持計畫的帶動。

Seraphim Space的副總裁畢紹普 （Lucas Bishop）表示，資本正追隨商業和機構需求的跡象，而不僅僅是IPO熱潮的餘溫。

基礎設施相關企業占上季融資活動的大部分，其中，火箭發射及更廣泛的太空進入領域企業，透過120筆交易共融資164億美元；而衛星通信、地球觀測以及其他太空服務企業，則籌集了40億美元資金。

畢紹普指出，隨著各國政府將發展本國太空能力列為優先事項，國防需求和政府主導的需求正越來越多地支撐發射、製造及軌道基礎設施領域的投資。