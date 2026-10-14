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科技股走弱 亞股多收跌
市場對荷蘭半導體巨頭艾司摩爾出現失望情緒，投資人難以填平前一交易日科技股重挫下的大幅虧損。隨著市場聚焦美國即將公布的通膨數據，亞洲股市主要指數今天大多收跌。
法新社報導，科技股因多重利空夾擊而應聲重挫，包括對中國人工智慧（AI）晶片發展進展的疑慮，以及美國博通公司（Broadcom）執行長將這一波AI熱潮比喻為「賭博」的評論。
首爾和東京這兩個科技權重較高市場感受尤深，SK海力士（SK hynix）和愛德萬測試（Advantest）等大型科技企業股價重挫，跌回夏季大幅下挫後的水準。
今天早盤市場受科技股有所支撐而反彈，但是後勁不足，艾司摩爾（ASML）財報不如預期，東京和首爾終場收黑；台北則收紅。
艾司摩爾是全球經濟關鍵指標，也是半導體產業風向球。該公司公布第3季淨利大增，並且因AI需求強勁而上修全年銷售預估，同時承諾擴增產能。但是公司同時警告，目前需求超過供給，尋求讓2028年產能在已經宣布的30%增幅以外進一步提升。
為輝達（NVIDIA）和蘋果（Apple）等公司製造先進處理器的台積電預計明天公布財報。
盛寶金融（Saxo Markets）的查納納（CharuChanana）表示：「經過上半年強勁表現後，半導體類股受高債券收益率、地緣政治不確定性和AI資本支出規模疑慮影響，投資人開始重新評估這些公司估值。」
「台積電財報能反映先進晶片需求是否持續加速，而艾司摩爾則揭示晶片製造商是否積極購置設備以滿足需求。」
日股基準日經指數今天收跌0.1%，來到67744.29點。港股恆生指數收跌0.1%，來到24314.17點。上證指數收跌0.9%，來到3767.23點。
至於其他亞股，首爾、雪梨、新加坡、馬尼拉股市收跌。台北、吉隆坡、雅加達、威靈頓股巿收漲。
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