川普改稱超級智慧 德銀：真正的「超級智慧」或許永遠無法實現

德意志銀行表示，「超級智慧」（Super Intelligence）或許永遠不會實現，但人工智慧（AI）帶來的生產力提升，仍可讓美國經濟受益。

MarketWatch報導，美國總統川普9月命令聯邦政府，要將AI改稱為「超級智慧」，但德意志銀行所定義的「超級智慧」，是比通用人工智慧（AGI）更進化的AI。AGI是在特定感知作業方面能力追平或超越人類，超級智慧則是在所有智慧領域都表現超越人類，這也較接近「超級智慧」原來的定義。

德意志銀行主題策略師Adrian Cox和研究集團Exponential View創辦人Azeem Azhar在近期報告中表示，達到超級智慧的關鍵，將是「遞迴自我改進」（Recursive Self-Improvement，RSI），也就是AI工具能自主持續設計和改進。

該銀行的基本觀點是，由於AI程式和系統能達到的速度，存在根本限制，所以超級智慧不可能實現。Cox和Azhar並寫道，雖然有些證據顯示，AI已幫助生產力提升，但目前對AI建設的高額投資卻拖累生產力。

這兩位研究員也表示，AI超大規模雲端業者的擴大支出，正帶動半導體公司與相關公司的獲利提升，這些交易如今貢獻美國三分之一至二分之一的經濟成長。

他們表示，「股價上漲的財富效果正支撐消費支出；過去三年來，美股市值對國民所得的比率，已從約1.8倍上升至近2.5倍」。