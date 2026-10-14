韓媒：SK崔泰源為籌離婚資金而售股 部分由戴爾家族基金接手

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，財務支持之外，培養子女長遠理財能力同樣重要。瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭指出：「投資教育並不僅是傳授市場知識。更重要的是，幫助孩子在面對不確定性和情緒干擾時作出理性決策、保持長遠視野。因此，除了講解風險與回報概念，還應讓他們瞭解如何應對虧損、不確定性和市場波動，從而拋開雜音、辨別真正的投資機會。CIO的投資理念就提供了一個不錯的切入點，即投資應結合個人具體目標，放眼長遠，並透過主動管理和多元化配置來實現財富增長。」

2026-10-14 18:32