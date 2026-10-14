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中東衝突遇上AI熱潮…全球央行抗通膨難度升高 IMF示警債務危機

中央社／ 曼谷14日綜合外電報導
在泰國曼谷詩麗吉王后國家會議中心舉行的國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行2026年年會上，現場展示一塊標誌。路透
在泰國曼谷詩麗吉王后國家會議中心舉行的國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行2026年年會上，現場展示一塊標誌。路透

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年會在曼谷登場。隨著傳統貨幣政策的侷限性日益凸顯，全球央行應對通膨的方式成為重要議題。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，韓國央行總裁申鉉松昨天在其中一場會議上表示，韓國正處於兩股強大力量的交會點，分別是中東衝突與人工智慧（AI）熱潮，這兩種力量交互影響，透過成本推升與需求拉動，導致「通膨惡化」。

●升息抑通膨難兼顧成長

韓國央行今年7、8月連續兩次升息，將政策利率調升至3%。這是自2023年1月以來，韓國首次連續調高利率。申鉉松在IMF會議上強調：「我們已明確表態將維持緊縮的貨幣政策，直到有信心通膨將如期回到我們的目標水準。」

日本央行今年也在6、9月兩度升息，相隔僅3個月，打破過去通常每隔約6個月才實施緊縮政策的慣例。

通膨風險升高，也促使印度央行上周啟動3年多來首度的升息循環。澳洲央行今年已4度升息，將借貸成本推上15年新高；而菲律賓儘管經濟成長疲弱，該國央行仍在8月調升利率1碼（25個基點）。

分析師表示，供給面帶來的價格壓力，讓各國央行面臨艱難的取捨：既要抑制通膨，又要避免對需求和經濟成長造成進一步衝擊。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）日本及新興市場經濟主管安格里克（Stefan Angrick）指出：「傳統的政策工具（升息），對於軍事衝突或商品供應中斷等供給面引發的通膨衝擊，能發揮的作用相當有限。」

安格里克表示，升息能促使家庭增加儲蓄、企業減少借貸和投資，從而降低需求。「這些措施在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，全球需求過熱時還算有效。」「但現在全球需求本就偏弱，效果已不如以往。」

不過他點出一個明顯例外：AI熱潮。他說，相對來說，截至目前為止，AI狂熱似乎對利率變動較為無感。

許多央行已指出，AI熱潮雖然為經濟成長帶來支撐，但強勁的投資需求也加劇了通膨壓力。

●匯率與通膨形成拉鋸戰

匯率走弱則帶來另一項挑戰，可能迫使決策者在經濟成長放慢之際，仍需升息以穩定匯價。

申鉉松表示，央行「能影響匯率」。他說，貨幣升值有助提升受通膨衝擊家庭的購買力，進而有助於將經濟重心由出口導向部門轉向內需部門。

他指出，韓國自採取「較為緊縮」的貨幣政策後，韓圓已升值，且仍有進一步升值空間，這是「可喜現象」。

此外，國際清算銀行（Bank for InternationalSettlements）7月的報告顯示，「在受影響最明顯的經濟體中，用於資料中心、半導體及相關基礎設施的支出，已約占國內生產毛額（GDP）的1%。」

這份報告警告，「由於AI同時推動需求與供給，模糊了央行依賴的景氣循環訊號，進而讓貨幣政策的調整更加複雜。」

●央行不該淪為救債工具

讓央行負擔更沉重的是，高額公共債務及財政空間有限。

根據IMF，全球公共債務已接近二戰結束以來最高水準，而且很快就會超過全球總體GDP的100%。在發達經濟體，債務對GDP的比率尤其偏高。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）上周與新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）舉行開幕對談時指出，央行的角色應是維持物價穩定，而非購買債務或出手協助緩解財政壓力。她說：「我稱這種情況是『貨幣牛仔馳援財政部隊』。」

曾任央行官員的尚達曼警告，政府若維持龐大財政赤字並承擔高額債務，未來應對危機的能力將大受束縛。

央行 通膨 中東 IMF 貨幣政策 曼谷 世界銀行

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