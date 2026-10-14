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馬來西亞強化地緣經濟韌性 巴生港推數位化與擴建

中央社／ 吉隆坡14日專電
馬來西亞吉隆坡郊外巴生港北港（North Port）的全景。美聯社
馬來西亞吉隆坡郊外巴生港北港（North Port）的全景。美聯社

貨櫃起重機在船舶與碼頭間吊運貨櫃，拖車穿梭堆場，巴生港的繁忙作業連結馬來西亞製造業與國際航線。巴生港務局（PKA）主席歐陽捍華表示，本地貨源與成本是港口競爭優勢，將透過數位化、簡化行政程序及擴建，強化競爭力與韌性

巴生港（Port Klang）位於馬來半島西岸中部，面向馬六甲海峽，北有檳城港，南有柔佛州丹絨帕拉帕斯港及新加坡港，處於連結東西方貿易的繁忙航運走廊。其腹地涵蓋吉隆坡與雪蘭莪州的巴生谷（LembahKlang）地區，兼具製造業進出口門戶與國際貨櫃轉運樞紐功能。

歐陽捍華（Ean Yong Hian Wah）接受中央社記者專訪表示，馬六甲海峽（Strait of Malacca）每年有超過8萬艘船舶通行，為巴生港帶來天然的地理優勢；馬來西亞對外資採取開放態度，並提供投資政策支持，也為港口發展創造條件。

歐陽捍華指出，目前約4成貨櫃涉及本地進出口，6成屬於轉運。巴生谷廣大的工業區與製造業腹地，持續產生貨運需求，吸引主要航運公司靠港。「我們有本地的貨物」，使巴生港與高度依賴轉運貨櫃的港口有所不同。

談到與新加坡的競爭，他認為，除了本地貨源，馬來西亞較低的貿易成本也是關鍵的競爭優勢。他表示，巴生港的行政效率「基本上不輸給新加坡」，長期具有絕佳的競爭潛力。

巴生港涵蓋西港與北港，2025年貨櫃處理量達1514萬個20呎標準貨櫃（TEU），較前一年增加3.4%，根據全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd's List），巴生港在2026年「勞氏日報全球百大貨櫃港」排名維持第10。

數位化方面，馬來西亞於2025年推出「馬來西亞海事單一窗口系統」（MMSW），整合船舶進出港申報流程，促進海事行政作業數位化。

硬體方面，西港第二期擴建規劃新增8座貨櫃碼頭，逐步將西港年處理能力由約1400萬TEU提升至2800萬TEU。政府另批准在凱利島（Pulau Carey）發展巴生港第三港口，擴大長期服務能力。

他說，第三港口的規劃著眼於國家戰略性發展，既要因應未來貿易需求，也要提升馬來西亞在區域物流網絡中的競爭力。隨著貨運量增加，既有港口的處理能力將逐漸受到限制，第三港口可為未來數十年的成長提供空間。

除了數位化與擴建，巴生港也推動綠色港口措施，列出屋頂太陽能板、電動碼頭車輛、電動起重機及紅樹林復育等項目，並將岸電供應、電動拖船與電動堆高機列為未來計畫。

歐陽捍華強調，要強化港口競爭力與韌性，除了增加設備、提升設施與擴建，也須推動數位化、減少政府部門的繁文縟節，讓貨物與船舶進出更有效率。

馬來西亞 韌性 地緣經濟 貨櫃

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