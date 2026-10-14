軟銀以歷史新高殖利率發債 孫正義豪賭AI成敗備受考驗

軟銀集團在總額達110億美元的非投資等級債券發行案中，承諾支付史上最高債券殖利率，凸顯執行長孫正義全力押注人工智慧（AI）之際，正面臨回收投資成本的壓力，而市場也開始擔憂，AI產業是否出現過熱跡象。

路透社報導，軟銀（Soft Bank）上個月發行債券，推升今年企業借款規模大幅成長。其他大型企業也紛紛發行債券，包括亞馬遜（Amazon.com）、Alphabet及騰訊。

孫正義大規模投資，尤其是累計承諾向ChatGPT開發商OpenAI投入646億美元，讓軟銀成為觀察市場對AI產業信心的重要指標。

然而，隨著市場愈發擔憂軟銀投資組合過度集中，以及AI企業的鉅額支出究竟何時才能帶來回報，分析師與投資人正加強對這些新投資的審視。

軟銀先前曾出售輝達（Nvidia）及美國電信商T-Mobile US持股，為投資籌措資金。但一名軟銀高層向路透社表示，軟銀如今選擇以最高達9.75%的創紀錄殖利率借款，以持有集團認為未來仍會增值的資產。

負責管理「願景基金」（Vision Funds）的軟銀投資顧問公司（Soft Bank Investment Advisers）執行長克拉維爾（Alex Clavel）指出：「我們借錢，很大一部分原因是不想出售我們認為未來仍會持續增值的資產。」

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）旗下的OpenAI，是孫正義最新一輪投資策略的核心。在此之前，孫正義曾透過投資中國科技巨擘阿里巴巴，以及晶片設計公司安謀（Arm），獲得豐厚回報。

他說：「考量到OpenAI目前的估值增幅，9.75%的殖利率仍然相當合理。」

安謀自2023年上市以來，估值已成長至原本的5倍。若軟銀旗下其他未上市AI投資企業陸續上市，將有助於釐清這些資產的實際價值，也能讓軟銀更容易變現資產，投入其他計畫。

不過，阿特曼已表示，基於AI安全方面的考量，OpenAI今年不會上市。OpenAI同時面臨競爭對手Anthropic、超大規模雲端服務業者，以及中國低成本AI實驗室的競爭。

MST Financial分析師吉布生（David Gibson）形容，軟銀過去的投資策略就像「在輪盤賭桌上押注一堆數字，如今則變成只押紅或黑，不是全部輸光，就是全部贏下來」。

軟銀上個月發行的一筆2034年到期債券，票面利率高達9.75%，創下公司歷來最高紀錄。相較之下，Alphabet今年8月發行、2033年到期的債券，殖利率僅為5.2%。

不過，克拉維爾表示，軟銀支持OpenAI，不只是財務投資，也反映雙方深厚的商業合作關係。他說：「我們將OpenAI視為合作夥伴，雙方正在建立一種關係，不僅能創造財務回報，也能帶來策略價值。」

孫正義過去的投資成績有好有壞。他投資阿里巴巴獲得巨大成功，但也曾主導向WeWork創辦人紐曼（Adam Neumann）投入160億美元，最終WeWork宣告破產。

其他挫敗還包括2022年各國央行升息，導致軟銀投資資產價值大幅下跌。

克拉維爾表示：「截至目前，OpenAI的估值增幅，遠遠超過我們2021年那一批投資所蒙受的損失。」

晨星公司（Morningstar）股票分析師貝克（DanBaker）說：「市場正在反映一種可能性，即AI將大幅改變職場運作，實際接手目前人類大腦負責的相當大一部分工作。如果這種情況真的發生，就很難想像軟銀的投資不會取得巨大成功。」