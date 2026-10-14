布蘭特油價衝上107美元 沙國Aramco石油總部遭飛彈襲擊…供應危機升溫

國際油價今（14日）延續近期漲勢，布蘭特油價盤中攀升至每桶107美元之上，市場評估伊朗支持的葉門青年運動組織（胡塞武裝）與沙烏地阿拉伯之間的戰事所帶來的供應風險，以及俄羅斯可能增加柴油出口的影響。

布蘭特原油期貨盤中上漲1.38%，報每桶107.15美元；西德州中級原油期貨上漲0.7%，報每桶94.79美元。

沙烏地阿拉伯能源部表示，位於東部的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）總部周二遭葉門青年運動發動飛彈攻擊，導致總部園區部分區域起火。

能源部指出，位於Dhahran的辦公園區遭到攻擊後發生局部火災，所幸無人受傷。由沙國領導、在葉門與青年運動組織交戰的聯軍表示，青年運動周二向沙國多座城市發射飛彈，攻擊目標包括首都利雅德。

聯軍表示，攔截飛彈後產生的碎片落入Dhahran部分住宅區。Aramco尚未立即回應置評請求。

這波飛彈攻擊是近幾天沙國接連遭受攻擊的一部分。近期的攻擊也波及沙國各地機場，造成至少18人死亡、數百人受傷。

胡塞武裝最新一波攻擊發生前，沙國領導的聯軍曾警告位於葉門胡塞武裝控制的首都沙那、鄰近一處石油設施的民眾撤離，並表示此舉是「為了他們的安全」。

隨著沙國與胡塞武裝之間的敵對行動升級，沙國石油基礎設施也成為攻擊目標。

沙國西部吉贊（Jazan）的一座煉油廠在先前遭受攻擊後，至今仍處於停工狀態；紅海沿岸一座重要的石油出口港也遭到攻擊。此外，一條橫跨沙國、一直是Aramco將石油輸往全球市場的主要輸油管線，上個月在遭到從伊拉克發動的攻擊後，也曾暫時關閉。

日產證券投資公司首席策略師菊川弘之表示：「青年運動與沙烏地阿拉伯之間的衝突引發供應疑慮，正推升油價。」

菊川指出：「不過，市場預期俄羅斯增加柴油出口將緩解供應緊張，可能限制油價大幅朝任一方向波動。」他預測，西德州原油價格將在每桶90至100美元之間交易。