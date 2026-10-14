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ASML上調全年財測 喊明後年供不應求 爆客戶想下2030年訂單

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
艾司摩爾（ASML）上調全年財測，且表示明、後兩年的供應將無法完全滿足需求。 路透
艾司摩爾（ASML）上調全年財測，且表示明、後兩年的供應將無法完全滿足需求。 路透

受惠於人工智慧（AI）需求帶旺半導體熱潮，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）上季財報約略符合預估，本季財測優於預期，且上調全年財測，並表示明、後兩年的供應將無法完全滿足需求。

ASML在止於9月27日的年度第3季（上季）淨銷售季比成長25%至116.6億歐元，約略符合市場預期的117億歐元，毛利率則為優於分析師預測的57.5%。

ASML預期，本季淨銷售將介於142億-152億歐元（159億-170億美元），毛利率約57%，都高於市場預測。

ASML也預估，全年淨銷售將介於440億-450億歐元，預估區間的下限高於先前公布的430億歐元。

ASML表示，2027年和2028年無法完全滿足需求。執行長傅凱（Christophe Fouquet）表示，一些客戶「正對於跟我們下2029年、甚至2030年的訂單，表達興趣」，「我們正在調查於2028年提高產能（增幅）到高於我們先前公布30%水準的方式」。

ASML上季系統淨銷售各地占比。資料來源：ASML、彭博資訊
ASML上季系統淨銷售各地占比。資料來源：ASML、彭博資訊

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