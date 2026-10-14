IMF總裁：AI投資推升資金需求 籲東協深化區域整合

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天指出，AI投資熱潮推升全球資金需求，是影響利率與公債殖利率的因素之一。她提醒，各國在享受AI帶動經濟成長的同時，也應及早評估相關風險，並呼籲泰國及東協國家深化區域整合，以提升經濟韌性。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天上午在IMF與世界銀行年會的記者會上表示，全球正面臨較高殖利率環境，背後因素包括「能源價格與通膨、利率變化、AI投資需求，以及市場對AI將持續推動經濟成長的預期」。

她指出，AI投資熱潮增加資金需求，加上其他經濟基本面變化，可能使利率維持高檔更長時間。對新興市場而言，基準利率上升會推高整體融資成本，增加政府與企業的財務負擔。

針對泰國的經濟前景，喬治艾娃表示，泰國是處於受惠於AI投資熱潮前沿的國家之一，但各國也必須及早思考這波投資熱潮帶來的風險。她以新加坡為例，指出新加坡在AI發展之外，也相當重視相關風險。

喬治艾娃說：「（AI發展）確實存在各種好處，但我們也必須正視其中的風險。」她提醒，各國不應只著眼於AI帶來的投資與成長機會，也須留意相關發展對金融環境及經濟穩定的影響。

面對全球融資成本上升，她建議泰國聚焦提升經濟成長，並維持穩健的經濟基本面，以降低受到外部衝擊的脆弱性。

另外，她也呼籲泰國及東協國家加強區域整合，並指出，東協內部貿易占比約22%，相較之下，歐盟內部貿易占比達60%，顯示東協仍有深化區域經貿往來的空間。

她說，泰國可以透過充分利用鄰國市場，進一步發揮區域合作的優勢。面對全球經濟不確定性，各國除了強化自身經濟基本面，也應透過區域合作，提升市場連結及抵禦外部風險的能力。