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亞洲煤價衝上2年新高 後市「看老天爺臉色」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
亞洲熱燃煤價格13日大漲至兩年多來的高點。路透
亞洲熱燃煤價格13日大漲至兩年多來的高點。路透

亞洲熱燃煤價格13日大漲至兩年多來新高，因為在需求居高不下、從中國大陸到印尼等地供應受擾之際，亞洲電廠為即將到來的冬季取暖需求囤積燃煤，讓市況更為緊俏。

亞洲基準的Newcastle煤炭期貨13日上漲1%至每公噸153.10美元，為2024年8月以來最高收盤價，今年來已累計上漲超過40%。

美伊衝突引爆需求，大摩調高長期預測

美伊戰爭已促使亞洲買家從價格較高的天然氣轉向煤炭，為迎接冬季取暖旺季的備煤需求，又進一步拉高需求。印度天候也已造成影響，乾旱與酷暑已減少水力發電供應，同時又推升空調用電需求，燃煤電廠在炎夏期間已消耗多數庫存。

此外，油價大漲已帶動礦場設備所需柴油成本創新高，迫使礦商跟著調高煤價。過去常以原油為原料的化學品等產品，也因油價上漲而以煤炭取代石油。

摩根士丹利（大摩）分析師團隊上周指出，今年的中東能源危機已讓「熱燃煤需求的長期前景更具韌性」，並調高Newcastle煤炭出口價格的長期預測，上調4%至每噸125美元。

供應受限加劇市況緊俏

同時，主要供應國的產量卻受限。中國大陸最大煤炭產區5月發生致命事故後，展開安全檢查，導致產量銳減，今年1-8月的煤炭產量減少超過3%。

Wood Mackenzie研究分析師李航宇預期，在中國大陸停產約四個月後，將逐漸有更多煤礦場獲准復工，但產量短期不太可能迅速回升。

全球最大煤炭出口國印尼，也面臨政府生產配額與乾旱影響駁船運輸的衝擊。研究機構DBX大宗商品公司的數據顯示，印尼9月煤炭出口降至五年低點。政府雖已撤回部分先前的減產措施，但礦商恢復增產仍需要時間。

今冬偏暖？ 後市「看老天爺臉色」

煤價的後市走向依然主要取決於天候。由於今年聖嬰現象異常強勁，可能推升氣溫，亞洲多數地區今冬天氣預估將相對溫和。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，中國大陸多數地區今冬的平均氣溫將比正常水準高出攝氏0.5至1度，日本與南韓將高攝氏1至2度，越南多數地區與泰國北部的平均氣溫則預估將高出攝氏至少2度。

印尼 印度 天然氣

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