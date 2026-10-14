快訊

陸方披露曹興誠弟弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨分裂行徑

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聽新聞
0:00 / 0:00

日圓將急升？日大型金融機構買日公債、賣海外債 資金回流跡象浮現

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本大型銀行與保險公司加碼買進日本公債、減持海外債券，浮現資金回流跡象。趨勢若持續可能推升日圓。路透
日本大型銀行與保險公司加碼買進日本公債、減持海外債券，浮現資金回流跡象。趨勢若持續可能推升日圓。路透

日本大型銀行與保險公司近幾個月大舉買進日本政府公債、減持海外債券，引發市場關注資金是否開始回流。這股趨勢若持續，可能推動日圓升值。

金融時報報導，依日本證券業協會數據計算，在截至8月的五個月內，大型銀行與保險公司淨買入5.4兆日圓、到期年限兩年以上的日本公債，是2023年初以來五個月期間最大淨買入規模。

日本財務省數據也顯示，銀行9月賣出海外債券的金額升至2.5兆日圓，今年前九個月淨賣出金額是2005年以來同期最高。

日本公債殖利率走高，是資金轉向的主因。30年期殖利率本月稍早曾觸及4.27%的歷史高點，10年期也創30年高點。海外債券匯率避險成本增加，加上美、法債市劇烈波動，也是促使日本機構調整部位的因素。

大和資本市場歐洲研究主管Chris Scicluna表示，日本公債殖利率已回升到讓投資人願意把資金留在國內的水準，「所有人都在觀察這是否會是資本回流長期趨勢的開端」。

如果資金大規模回流，可能導致日圓急升，同時迫使借入日圓投資海外高收益資產的投資人拋售外國資產。

不過，退休基金今年仍淨買進11.4兆日圓的海外長期債券。德意志銀行東京首席策略師大森昭樹表示，現在就認定資金回流還為時過早，仍需更多壽險業者賣出海外債券的明確證據。

日圓 公債 債券

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美元式微論升溫／民間取代政府 美市場風險加劇

美債價格彈高、大戶爆買 Q3吸金額創歷史新高！基金經理人這樣看

資金回流債市 投等債基金單周吸金逾102億美元

日圓甜甜價 短期還有機會

相關新聞

普發1萬真有效？諾貝爾經濟學獎：想太美

政府普發一萬元，乍看市場突然多了兩千多億元的購買力，照理應該能刺激消費、帶動經濟成長。但拿到這一萬元的人，究竟會把錢花掉，還是存起來？即使每個人都領到同樣的一萬元，經濟效果也可能完全不同。那到底總體影響和甚麼有關呢？這個總體經濟學過去幾十年來不斷辯論的核心問題之一，恰好就是今年諾貝爾經濟學獎所表彰的重要研究方向。

阿拉斯加LNG趕鴨子上架？川普稱台灣投資44億 再喊南韓砸500億美元

美國總統川普13日表示，台灣將向阿拉斯加液化天然氣（LNG）開發計畫投資44億美元，同時再次宣稱，南韓「已承諾向阿拉斯加投資500億美元」。然而，南韓尚未確定是否參與該計畫。

瞄準非紅供應鏈商機！台灣砸錢建無人機產業 美新創企業大舉湧入

華爾街日報13日報導，台灣認為無人機對自身生存至關重要，美國無人機技術新創公司正紛紛進入台灣市場，在美國政府牽線下尋找合作夥伴，將設計藍圖化為實際產品。

澳洲擬強制保留更多天然氣供國內 最多達出口量20%…業者警告打擊投資

澳洲政府提出法案，強制液化天然氣（LNG）出口商自2028年起增加對國內市場的供應，相當於出口量最多20%的天然氣，以因應供應短缺並壓低價格。但生產商警告，此舉可能打擊新氣田投資。

亞洲煤價衝上2年新高 後市「看老天爺臉色」

亞洲熱燃煤價格13日大漲至兩年多來新高，因為在需求居高不下、從中國大陸到印尼等地供應受擾之際，亞洲電廠為即將到來的冬季取暖需求囤積燃煤，讓市況更為緊俏。

日圓將急升？日大型金融機構買日公債、賣海外債 資金回流跡象浮現

日本大型銀行與保險公司近幾個月大舉買進日本政府公債、減持海外債券，引發市場關注資金是否開始回流。這股趨勢若持續，可能推動日圓升值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。