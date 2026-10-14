台積電供應商啟諾迪喊「在地供應」！逾七成原料要就地採購

全球晶圓代工龍頭台積電的半導體化學品與材料供應商啟諾迪（Qnity）執行長坎普（Jon Kemp）表示，在晶片製造商轉移並縮短供應鏈之際，「在地供應」（local-for-local）策略是壯大事業的關鍵，包括從每個營運地區內獲得超過70%的原料。

坎普接受日媒訪問時表示，「我們相信，在地供應的營運模式，並成為供應夥伴的選擇，正允許我們加速創新步調，跟上我們客戶的速度」，「我們已發現這種作法的最佳之道，是和我們的客戶共同在地創新」。

總部位於美國的啟諾迪，主要供應晶片製造過程須使用的許多化學機械研磨（CMP）原料，也是台積電、三星電子及英特爾的關鍵供應商，最近已在台灣投資6,150萬美元，提高先進晶片原料與化學品的產能，同時擴張南韓生產，並在中國大陸維持一定的生產規模、提高越南產能一倍。

坎普表示，啟諾迪的先進半導體原料事業、包括CMP相關產品，今年已成長20%，用於先進封裝、AI相關印刷電路板（PCB）及熱能管理應用的材料，上半年全都比去年同期增長超過50%。