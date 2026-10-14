快訊

陸方披露曹興誠弟弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨分裂行徑

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聽新聞
0:00 / 0:00

阿拉斯加LNG趕鴨子上架？川普稱台灣投資44億 再喊南韓砸500億美元

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普13日在阿拉斯加州瓦西拉發表演說。路透
美國總統川普13日在阿拉斯加州瓦西拉發表演說。路透

美國總統川普13日表示，台灣將向阿拉斯加液化天然氣（LNG）開發計畫投資44億美元，同時再次宣稱，南韓「已承諾向阿拉斯加投資500億美元」。然而，南韓尚未確定是否參與該計畫。

韓聯社報導，川普在阿拉斯加州瓦西拉舉行的期中選舉造勢演說中表示：「台灣剛剛同意，在未來20年間購買阿拉斯加天然氣管線所產天然氣的30%。」他強調，台灣將支付款項，20年的採購期限確保計畫成功，並稱這是「歷史上規模最大的承諾之一，也是史上最大規模的交易之一」。

美國商務部長盧特尼克也登台宣稱，川普促成歷史性貿易協議，並表示：「川普總統將這項LNG計畫提升為聯邦政府層級的事業，因此南韓承諾投資501億美元，在阿拉斯加興建天然氣管線。」這比川普先前宣布的500億美元多出1億美元。

盧特尼克接著表示，川普曾對他說：「必須把這項計畫做得更好。」美方因此花了一整周與台灣政府協商。盧特尼克稱，台灣最終同意購買這條管線所產天然氣的30%，並投資44億美元。不過，路透報導，美台協議的具體條款尚不明朗。

川普9月30日宣布南韓規模達2000億美元的對美能源投資計畫時，曾表示南韓將向阿拉斯加LNG計畫投資超過500億美元。但南韓政府強調，投資尚未確定。川普隨後揚言，如果南韓不參與投資，將向南韓收取更高費用，施壓南韓儘速達成協議。

新任白宮發言人札卡里亞13日在首次正式簡報會上表示，南韓對美能源投資方案中，有540億美元涉及阿拉斯加LNG管線與終端設施。不過，韓聯社指出，南韓政府表示，美方提出的8座大型核電廠、德州天然氣發電廠，以及阿拉斯加LNG管線與終端設施等3項計畫中，只有德州天然氣發電廠計畫已確定，其餘2項仍須進一步評估商業合理性。其中，阿拉斯加LNG計畫的商業合理性審查才剛開始，南韓尚未決定是否投資。

韓聯社分析，川普積極推動阿拉斯加LNG計畫，與距離11月期中選舉只剩3周有關。阿拉斯加州是參議院選情激烈的州之一，面臨失去參議院多數黨地位風險的共和黨，正與民主黨激烈角逐。報導認為，川普親自前往阿拉斯加助選，是為了協助共和黨保住參議院席次，並將南韓與台灣的LNG投資描述為既定事實，凸顯為川普政府的主要政績。

路透1日報導，阿拉斯加LNG計畫雖規劃每年出口2000萬噸液化天然氣，建設成本卻可能是美國墨西哥灣沿岸同類計畫的兩倍以上，部分原因在於基礎設施。墨西哥灣沿岸出口終端可利用既有天然氣管線網路，取得德州、路易斯安那州及阿帕拉契地區的頁岩氣；阿拉斯加LNG則必須興建一條長1287公里的輸氣管線，估計耗資132億至169億美元，另需大型處理廠。

主要開發商Glenfarne Group估計，阿拉斯加LNG計畫總成本達445億至545億美元，換算每年每100萬公噸產能約需22億至27億美元，遠高於美國歷來提出的任何LNG出口計畫。

但Glenfarne之後也向路透強調，衡量此案競爭力的標準應該是液化天然氣交付成本，而不是前期投入。計畫完成後，從阿拉斯加北坡向亞洲運輸天然氣的每噸年輸送成本約14億美元，比從美國墨西哥灣沿岸便宜至少65%，因此擁有商業競爭力。

川普 阿拉斯加 南韓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣 額外投資44億美元

川普稱台灣將大買阿拉斯加天然氣 卓榮泰要國人支持國營單位

川普稱台灣將買阿拉斯加30%天然氣 陳清龍：看來賴政府不得不低頭

川普稱台灣將採購阿拉斯加天然氣 卓榮泰回應了

相關新聞

普發1萬真有效？諾貝爾經濟學獎：想太美

政府普發一萬元，乍看市場突然多了兩千多億元的購買力，照理應該能刺激消費、帶動經濟成長。但拿到這一萬元的人，究竟會把錢花掉，還是存起來？即使每個人都領到同樣的一萬元，經濟效果也可能完全不同。那到底總體影響和甚麼有關呢？這個總體經濟學過去幾十年來不斷辯論的核心問題之一，恰好就是今年諾貝爾經濟學獎所表彰的重要研究方向。

阿拉斯加LNG趕鴨子上架？川普稱台灣投資44億 再喊南韓砸500億美元

美國總統川普13日表示，台灣將向阿拉斯加液化天然氣（LNG）開發計畫投資44億美元，同時再次宣稱，南韓「已承諾向阿拉斯加投資500億美元」。然而，南韓尚未確定是否參與該計畫。

瞄準非紅供應鏈商機！台灣砸錢建無人機產業 美新創企業大舉湧入

華爾街日報13日報導，台灣認為無人機對自身生存至關重要，美國無人機技術新創公司正紛紛進入台灣市場，在美國政府牽線下尋找合作夥伴，將設計藍圖化為實際產品。

澳洲擬強制保留更多天然氣供國內 最多達出口量20%…業者警告打擊投資

澳洲政府提出法案，強制液化天然氣（LNG）出口商自2028年起增加對國內市場的供應，相當於出口量最多20%的天然氣，以因應供應短缺並壓低價格。但生產商警告，此舉可能打擊新氣田投資。

亞洲煤價衝上2年新高 後市「看老天爺臉色」

亞洲熱燃煤價格13日大漲至兩年多來新高，因為在需求居高不下、從中國大陸到印尼等地供應受擾之際，亞洲電廠為即將到來的冬季取暖需求囤積燃煤，讓市況更為緊俏。

日圓將急升？日大型金融機構買日公債、賣海外債 資金回流跡象浮現

日本大型銀行與保險公司近幾個月大舉買進日本政府公債、減持海外債券，引發市場關注資金是否開始回流。這股趨勢若持續，可能推動日圓升值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。