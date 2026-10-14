阿拉斯加LNG趕鴨子上架？川普稱台灣投資44億 再喊南韓砸500億美元

美國總統川普13日表示，台灣將向阿拉斯加液化天然氣（LNG）開發計畫投資44億美元，同時再次宣稱，南韓「已承諾向阿拉斯加投資500億美元」。然而，南韓尚未確定是否參與該計畫。

韓聯社報導，川普在阿拉斯加州瓦西拉舉行的期中選舉造勢演說中表示：「台灣剛剛同意，在未來20年間購買阿拉斯加天然氣管線所產天然氣的30%。」他強調，台灣將支付款項，20年的採購期限確保計畫成功，並稱這是「歷史上規模最大的承諾之一，也是史上最大規模的交易之一」。

美國商務部長盧特尼克也登台宣稱，川普促成歷史性貿易協議，並表示：「川普總統將這項LNG計畫提升為聯邦政府層級的事業，因此南韓承諾投資501億美元，在阿拉斯加興建天然氣管線。」這比川普先前宣布的500億美元多出1億美元。

盧特尼克接著表示，川普曾對他說：「必須把這項計畫做得更好。」美方因此花了一整周與台灣政府協商。盧特尼克稱，台灣最終同意購買這條管線所產天然氣的30%，並投資44億美元。不過，路透報導，美台協議的具體條款尚不明朗。

川普9月30日宣布南韓規模達2000億美元的對美能源投資計畫時，曾表示南韓將向阿拉斯加LNG計畫投資超過500億美元。但南韓政府強調，投資尚未確定。川普隨後揚言，如果南韓不參與投資，將向南韓收取更高費用，施壓南韓儘速達成協議。

新任白宮發言人札卡里亞13日在首次正式簡報會上表示，南韓對美能源投資方案中，有540億美元涉及阿拉斯加LNG管線與終端設施。不過，韓聯社指出，南韓政府表示，美方提出的8座大型核電廠、德州天然氣發電廠，以及阿拉斯加LNG管線與終端設施等3項計畫中，只有德州天然氣發電廠計畫已確定，其餘2項仍須進一步評估商業合理性。其中，阿拉斯加LNG計畫的商業合理性審查才剛開始，南韓尚未決定是否投資。

韓聯社分析，川普積極推動阿拉斯加LNG計畫，與距離11月期中選舉只剩3周有關。阿拉斯加州是參議院選情激烈的州之一，面臨失去參議院多數黨地位風險的共和黨，正與民主黨激烈角逐。報導認為，川普親自前往阿拉斯加助選，是為了協助共和黨保住參議院席次，並將南韓與台灣的LNG投資描述為既定事實，凸顯為川普政府的主要政績。

路透1日報導，阿拉斯加LNG計畫雖規劃每年出口2000萬噸液化天然氣，建設成本卻可能是美國墨西哥灣沿岸同類計畫的兩倍以上，部分原因在於基礎設施。墨西哥灣沿岸出口終端可利用既有天然氣管線網路，取得德州、路易斯安那州及阿帕拉契地區的頁岩氣；阿拉斯加LNG則必須興建一條長1287公里的輸氣管線，估計耗資132億至169億美元，另需大型處理廠。

主要開發商Glenfarne Group估計，阿拉斯加LNG計畫總成本達445億至545億美元，換算每年每100萬公噸產能約需22億至27億美元，遠高於美國歷來提出的任何LNG出口計畫。

但Glenfarne之後也向路透強調，衡量此案競爭力的標準應該是液化天然氣交付成本，而不是前期投入。計畫完成後，從阿拉斯加北坡向亞洲運輸天然氣的每噸年輸送成本約14億美元，比從美國墨西哥灣沿岸便宜至少65%，因此擁有商業競爭力。