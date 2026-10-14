應材看好AI、喊2030年服務營收破120億美元 為何股價仍重挫？

政府普發一萬元，乍看市場突然多了兩千多億元的購買力，照理應該能刺激消費、帶動經濟成長。但拿到這一萬元的人，究竟會把錢花掉，還是存起來？即使每個人都領到同樣的一萬元，經濟效果也可能完全不同。那到底總體影響和甚麼有關呢？這個總體經濟學過去幾十年來不斷辯論的核心問題之一，恰好就是今年諾貝爾經濟學獎所表彰的重要研究方向。

2026-10-14 13:21